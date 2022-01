Des collégiens de Mayenne ont pu plonger dans des cultures étrangères grâce à la réalité virtuelle

Et si le futur des voyages se trouvait dans les salles de classes de Mayenne ? Les membres de l'entreprise Laval Virtual et du réseau de professeurs Canopé sont allés dans 25 collèges pour plonger les élèves dans la culture des langues qu'ils étudient, grâce.à des casques de réalité virtuelle.

Et si le futur des voyages se trouvait dans les salles de classes de Mayenne ? En tout cas ça y ressemble bien ... Les membres de l'entreprise Laval Virtual et du réseau de professeurs Canopé sont allés dans 25 collèges de Mayenne pour faire vivre l'expérience de la réalité virtuelle aux élèves, avec un parcours qu'ils ont développé.

Alors la réalité virtuelle qu'est ce que c'est ? À l'aide d'un casque sur les yeux, et deux manettes dans les mains, ça permet à l'utilisateur de plonger à 100% dans un univers virtuel. Et quand on tourne la tête, notre point de vue bouge également.

Se plonger dans la culture de l'Espagne

En Mayenne, les collégiens qui ont la chance de participer plongent dans la culture d'un autre pays. "C'est vraiment génial, c'est la première fois que je testais la réalité virtuelle", s'étonne Galian, un élève du collège Paul-Émile Victor de Château-Gontier. Avec sa classe, ils ont tous pu tester cette technologie en cours d'Espagnol, avec leur professeur Jessica Mistoufflet " J'avais l'impression d'être en Espagne", rit-elle. Ils se retrouvent dans un musée virtuel, avec des éléments rappelant la culture espagnole.

25 collèges de Mayenne ont pu tester cette technologie

Au total, 25 collèges de Mayenne ont pu tester l'expérience. Le musée peut se visiter en cours d'Anglais, d'Espagnol, d'Allemand, d'Italien, et même de Latin, avec les objets propres au pays. Les élèves y restent une dizaine de minutes, le temps de tout découvrir. Puis ils travaillent en classe ce qu'ils ont vu.

"À l'origine, je voulais les emmener en Espagne avec moi cette année, explique leur professeure. Mais avec le Covid, ça n'a pas pu être possible. Alors, quand j'ai entendu parler de cette initiative, je me suis dit que c'était une bonne façon de les plonger dans la culture, même si ne remplace pas l'expérience d'un voyage scolaire. "

Apprendre en s'amusant

Et en plus d'un tableau de Lionel Messi, d'une Paella et de Salvador Dali, les utilisateurs peuvent également rentrer dans des sortes de bulles, où ils découvrent la ville à taille réelle, et peuvent même entendre les personnes parler dans la langue étudiée autour d'eux. "Pour eux, ça a un aspect concret, explique Jessica Mistoufflet, qui y voit un véritable intérêt pédagogique. Parce que des fois en classe, ils bavardent, parce que ce qu'on fait ça leur parait lointain, la peinture du XIXème Espagne, ça leur semble loin. Là ça permet de remettre en contexte et ça les intéresse davantage. "

40 000 euros pour le département

C'est le département qui a financé cette expérience, à hauteur de 40 000 euros. Cette technologie n'a pas vocation à rester dans le collège, mais le département réfléchis déjà à comment inclure cette technologie dans les projets pédagogiques.