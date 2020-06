Des collégiens de Poitiers offrent un recueil de témoignages sur la guerre à un résistant poitevin

En déballant le paquet cadeau que lui offrent les élèves du collège Ferdinand Clovis-Pin de Poitiers, Denis Derout a les larmes aux yeux. "Ça me rajeunit de près de 80 ans !" Le héros de la Libération découvre son propre portrait en feuilletant le livre "Au nom de la liberté et de la paix - Portrait d'hommes et de femmes engagés" (voir ci-dessous pour le commander). Ce recueil de témoignages de résistants connus et méconnus, de Lucie Aubrac à Mouloud Aghbal, est le fruit de plus d'un an et demi de travail de mémoire mené par le professeur d'histoire Christophe Touron et ses élèves.

Je voudrais vous embrasser mais je ne peux pas ! (Denis Derout)

"Je ne pensais pas que des jeunes puissent s'intéresser à cette époque qui maintenant fait partie de l'histoire. Quand j'étais venu vous voir dans votre classe, vous m'aviez bien emballé et enthousiasmé ! Je ne suis qu'un simple témoin de cette période. Le seul avantage c'est que je sois encore en vie. Merci, merci, merci !", lance le résistant âgé de 94 ans.

"Vous m'avez emballé" : Denis Derout sous le charme des collégiens de Clovis-Pin, qui avaient écouté son témoignage religieusement. © Radio France - Jules Brelaz

"C'est à nous de vous dire merci !"

"Faut pas oublier ces personnes-là qui nous ont permis d'être là aujourd'hui", affirme Razana, l'une des élèves du collège Clovis-Pin. Son camarade Younès remercie l'ancien combattant de la Seconde Guerre Mondiale. "On vous dit merci en retour monsieur Derout, parce que c'est grâce à vous que l'on n'oublie pas, et on n'oubliera jamais votre témoignage !"

Rencontrer et échanger avec monsieur Derout, ça nous permet de grandir ! (Aya, 15 ans)

Le résistant Denis Derout découvre son portrait dans le livre "Au nom de la liberté et de la paix". © Radio France - Jules Brelaz

"Lorsque Denis Derout a entendu en direct à la radio l'appel du Général de Gaulle, il avait votre âge", raconte Olivier Sastre, président dans la Vienne de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est sous l'égide de l'ONACVG que ces retrouvailles entre le résistant et les collégiens ont été organisées mercredi. "Monsieur Derout est ému, mais nous aussi, cela nous émeut parce qu'il nous raconte qu'il n'a été que spectateur, mais en fait il a été un acteur", rappelle Lola, admirative de l'humilité et de la modestie du résistant.

Un livre qui "met du baume au cœur"

"Au nom de la liberté et de la paix - Portrait d'hommes et de femmes engagés" est un livre d'art et d'histoire de 400 pages édité et publié à compte d'auteur sous la direction de Christophe Touron, ce professeur du collège Clovis-Pin de Poitiers qui raconte et fait vivre l'histoire au présent. En témoigne ce projet au long court touchant à la mémoire de la Seconde Guerre Mondiale qui devait connaître plusieurs temps forts au printemps 2020 jusqu'à ce que l'épidémie de Covid-19 en décide autrement.

"La sortie de l'ouvrage est pour nous une consolation puisque nous avions prévu de faire venir des élèves du Maroc, nous avons un partenariat avec le lycée français de Casablanca, et l'idée était de mettre en valeur, outre des parcours individuels de résistants français, les parcours également de combattants de la Liberté d'origine maghrébine et d'Afrique noire", explique Christophe Touron.

"Nous avions prévu un grand spectacle avec la fanfare de la 9eme BIMA, il devait y avoir la venue d'une troupe de circassiens marocains pour justement célébrer cette mémoire, cette histoire partagée. Les élèves avaient aussi travaillé pendant un an et demi pour financer un voyage sur les chemins de la France Libre qui devait nous conduire à Londres sur les pas du Général de Gaulle, mais le voyage a du être annulé aussi à la veille du départ. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai que pour les jeunes, c'est aussi une satisfaction de voir ce livre publié."

"Au nom de la liberté et de la paix" a été publié à compte d'auteur grâce au soutien de nombreux partenaires. © Radio France - Jules Brelaz

Illustré de main de maître par Eric Herpin et préfacé par Olivier Sastre, de l'ONACVG, l'ouvrage est dédié "Aux hommes et femmes des personnels de santé engagés contre l'épidémie de Covid-19 au nom de la vie". Soutenu par de nombreux partenaires institutionnels (Académie de Poitiers, Conseil départemental et préfecture de la Vienne, Grand Poitiers, etc) et d'entreprises (MGR Automobiles, Nouvel Expert, etc), le livre est disponible en commande ou en se rendant au collège Clovis-Pin de Poitiers (60 rue de la Ganterie) au prix de 10,62 euros.