Des collégiens de Saint-Martin-le-Vinoux vedettes d'une émission spéciale diffusée sur France Bleu Isère

Les 9 collégiens de la radio Radieuse de Sain-Martin-le-Vinoux sur France Bleu Isère Copier

Leur radio s'appelle "Radieuse"

France Bleu Isère a donné la parole ce dimanche aux 9 apprentis journalistes du club radio du collège Chartreuse de Saint-Martin-le-Vinoux. Ces élèves de 6e, 5e, 4e et 3e, qui se retrouvent une fois par semaine pendant une heure le vendredi au moment de la pause déjeuner, ont appris à faire de la radio avec l'aide de France Bleu Isère, dans le cadre du dispositif "Classe Média", créé en 2019 pour former les adolescents aux médias. Avec l'idée qu'en réalisant soi-même des reportages, on est mieux armé pour analyser, décrypter, croiser les informations, ce qui évite de tomber dans les pièges des fake news.

Depuis cet automne, Moise, Alban, Vincent, Océane, Julia, Emelyne, Constance, Pauline et Elisa, ont créé leur radio "Radieuse" et prépare une émission par trimestre en choisissant les thèmes qu'ils veulent traiter et les personnes qu'ils veulent interviewer. Le club, comme l'année dernière, a été perturbé par la crise sanitaire, mais nos élèves de radio ont pu aller jusqu'au bout de leurs projets, lancés au cours d'une vraie "conférence de rédaction" où ils ont choisi leur sujet, décidé des personnes à rencontrer et interviewer, fait leurs propres montages, écrit les textes de leurs "enrobés et enregistré leur propre voix pour finaliser leurs reportages.

C'est ce que l'on a entendu sur France Bleu Isère, ce dimanche 20 juin à midi.

Pas de stress pour Moïse qui a "adoré" le moment de l'interview

Moïse, un élève de quatrième, avait la mission de présenter la radio. Il a choisi d'interroger la personne qui a trouvé le nom de leur radio, "Radieuse" qui combine les mots radio et Chartreuse, comme le nom de leur collège. Et il en a profité pour poser des questions sur un métier, celui d'assistante de gestion dans un établissement scolaire.

L'interview de Moïse Copier

Alban (3e) et Vincent (6e), duo de choc pour présenter la mini-entreprise du collège

C'est une option pour les élèves de 3ème, une mini-entreprise où chaque élève prendre le rôle d'un acteur d'une entreprise, conception, fabrication, commercialisation pour créer un produit qui est doit être commercialisable à la fin de l'année. Cette année, ces mini-entrepreneuses ont eu l'idée d'une coque chauffante pour téléphone portable pour protéger la batterie dans les ambiances froides, comme quand on va au ski en station, et éviter qu'elle ne se décharge trop vite. Alban et Vincent, élèves de troisième et de sixième sont allés tendre leur micro au professeur qui a eu l'idée de cette mini-entreprise et aux élèves qui l'ont vécue cette année.

Ils sont fabriqués une coque chauffante pour les téléphones portables pour protéger leurs batteries du froid Copier

Un chef étoilé "cuisiné" par Emeline et Constance pour tout savoir sur son parcours

Dans chaque émission de la radio Radieuse, nos collégiens-journalistes se montrent curieux d'un métier, un métier qui les fait rêver, qu'ils aimeraient, peut-être faire. Emelyne et Constance, toutes les deux élèves de 6ème, ont encore quelques années devant elles avant de choisir leur orientation. Mais quand on a décidé des sujets de l'émission, elles ont choisi d'interroger un chef cuisinier étoilé. Christophe Aribert, le chef aux deux étoiles de St-Martin-d'Uriage qui vient de décrocher cette année la toute première "étoile verte" du guide Michelin, a bien voulu répondre à leurs questions pertinentes et bien préparées.

Constance et Emeline ont interrogé le chef Christophe Aribert à Saint-Martin-d'Uriage Copier

Océane et Julia se verraient bien animatrices dans une radio

Autre métier, autre interview signée de deux élèves de 5è, Océane et Julia, très intéressées par le monde de la radio. Elles ont choisi le directeur de France Bleu Isère pour le bombarder de questions et satisfaire leur curiosité. Et comme Jean-Lou Philippe n'a pas non plus sa langue dans sa poche, elles ont recueillis beaucoup de bons conseils pour devenir peut-être un jour un(e) professionnel(le) de la radio : se faire une grande culture générale, bien préparer ses interviews et se montrer curieux.

Océane et Julia veulent tout savoir sur les métiers de la radio Copier

Le streaming va-t-il tuer le cinéma en salle, se demandent Pauline et Elisa ?

Avant de faire tous ces reportages, comme dans une vraie équipe de journalistes, nous avons fait une conférence de rédaction, pour lancer des idées, et décider des sujets qui seraient retenus pour la prochaine émission de "Radieuse". Pauline et Elisa, deux élèves de 4è, se sont posées la question, est-ce que tous ces films disponibles sur les plateformes comme Netflix, Salto, Amazon, Disney +, vont vider les salles obscures. Petit écran ou grand écran ? Elles ont voulu avoir l'avis d'un professionnel du cinéma et tendu leur micro à des amateurs de films. Les réponses sont très mitigées ..

Le streaming va-t-il tuer le cinéma en salle ? Une enquête de Pauline et Elisa Copier

Une émission qui se termine par une chanson .. de collégiens, bien sûr !

C'est une chanson créée par deux élèves, Lucille et Naomi, pour répondre à un concours artistique lancé par la classe ULIS, ce dispositif qui accueille les enfants qui ont besoin d'un enseignement personnalisé quelques heures par jour ou par semaine. La classe ULIS invitait tous les élèves du collège à faire un dessin, une BD, une sculpture, une chanson .. sur le thème de l'imaginaire. Lucille et Naomi n'ont pas gagné le concours mais signé une bien belle chanson où s'opposent le rêve et la réalité, et se sont fait accompagner à la guitare par un papa.

La chanson de Lucille et Naomi Copier

France Bleu Isère souhaite longue vie à Radieuse, la radio du collège Chartreuse et félicite Moïse, Vincent, Alban, Emeline, Constance, Océane, Julia, Pauline, Elisa, Lucille et Naomi pour leurs idées et leur talent.