Des collégiens de Tartas s'initient au reportage avec France Bleu Gascogne

Tartas, Landes, France

Dans le cadre de l'éducation des jeunes aux médias, Radio France propose pour la deuxième année consécutive à des collégiens de découvrir le monde de la radio et de réaliser un reportage. Cette année, une classe de 3ème du collège Jean Rostand à Tartas a été retenue, avec 9 autres classes de toute la France, pour participer à cette opération baptisée "Mon micro citoyen". Les élèves ont travaillé autour d'une thématique commune: l'Europe.

Les 25 élèves de la 3ème 1 du collège Jean Rostand de Tartas ont choisi de se pencher sur la solidarité européenne après le passage de la tempête Klaus dans le département des Landes. Un sujet d'actualité pour les Landais puisqu'en janvier 2019, cela faisait 10 ans que la tempête avait soufflé sur le département, balayant arbres et toitures.

Visite des studios de France bleu Gascogne à Mont-de-Marsan © Radio France - Hélène Ricarrère

Les collégiens ont pu exercer leur voix au micro de France bleu Gascogne - MME Laboudigue

Pour évoquer la solidarité européenne , la visualiser et la chiffrer, les collégiens de Tartas ont interviewé le colonel Jean-Pierre Brèthes, colonel de réserve de l'Infanterie des armées. Après le passage de Klaus, c'est lui qui a géré les forces armées. Les élèves ont pu compter sur la mémoire de Pierre Darmanté, maire d'Arjuzanx et président de l'association des communes forestières landaises ainsi que l'expertise chiffrée de Bruno Lafon, président de l'association des sylviculteurs du sud-ouest. Les adolescents sont également allés recueillir les souvenirs des Landais sur Klaus et rencontrer Luc d'Avezac, sylviculteur et gérant du groupement forestier d'Angoumé.

Enregistrement dans les studios de France bleu Gascogne - MME Laboudigue

Découverte de la console avec un technicien de la radio - MME LABOUDIGUE

Voici le reportage réalisé par ARMENGAUD Lenny, BIDAUBAYLE Noéline, BRUNELLE Sébastien, CRAPOULET Samuel, CUGIEUX Mathis, CUZACQ Chloé, DA SILVA RAIMUNDO Edena, DARRICARRERE Julie, DE MARCHI Paul, DOUAY Hugo, DUBOURG Lise, DUVERDIER Dylan, LABAT Henri, LEHU Léa, PERROTTE, Lucie PEYROUTET, Maïtena, PRABEL Loïk, ROI Méline, SOULAGNET Mélie, SPEISSER Mathéo Valentin, TAUZIA Lise, THÉOPHILE Martin et VIC Jeanne.

Reportage sur la solidarité européenne après Klaus Copier

Test voix dans les studios de France bleu Gascogne - MME Laboudigue

Interview avec le maire d'Arjuzanx - Helène Ricarrère

Merci à Michel DUPOUY, documentaliste, Eric SAUVAGE, professeur de technologie et Marie BOUILLARD, professeur de français au collège Jean Rostand.

Merci à Hélène RICARRERE du Clemi 40 (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information)