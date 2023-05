Des collégiens du Morbihan lancent un jeu de société inclusif autour de la mythologie et du handicap

Des entrepreneurs en culotte courte ! Grâce au réseau "Entreprendre pour apprendre", 4.800 élèves bretons ont pu monter leur mini entreprise cette année. Des entrepreneures de 9 à 24 ans, avec des projets très variés 162 en tout, qu'ils ont pu présenté ce jeudi à Lanester.

Et parmi eux, des élèves du collège Saint-Jean Lassalle à Guidel (56) et leur mini entreprise Cap Games. Ils ont eux créé un jeu de société inclusif qui s'appellent Tonnerre de Tuiles.

ⓘ Publicité

Un jeu pour représenter et s'adapter aux handicaps

Un jeu de cartes dans lequel vous êtes un demi-dieu à l'assaut du mont Olympe. Et pour vous hisser au sommet, vous pourrez compter sur le soutien des dieux. Des dieux porteurs de handicaps. "Comme par exemple Hadès qui est aveugle. Mais il peut faire des passages secrets ce qui permet d'aller plus vite dans le jeu", explique Hugo, 13 ans, du pôle communication.

Le handicap et l'inclusivité sont au cœur du projet d'Hugo et de ses camarades. "On est très, très sensible à l'inclusion du handicap moteur parce que parmi nous, il y en a, et adaptés aux différents dys (dyslexiques, dyspraxiques, dysphasie, dyscalculie, N.D.L.R.), il y en a aussi parmi nous." Un autre point les a poussé à choisir ce projet : l'absence de jeux de société représentant des personnes en situation de handicap et adaptés à des personnes porteuses de handicap.

Et ils ont pensé à tout et notamment à des porte-cartes spéciaux. "Ce sont deux CD qui sont superposés, entourés de tissu et au milieu on peut y glisser des cartes, tout simplement. C'est très facile à prendre en main. C'est confortable parce qu'à l'intérieur, on a mis de la ouate."

Sa camarade Alice, du pôle production de Cap Games, renchérit. "C'est pour que les personnes âgées, pour les enfants ou les personnes en situation de handicap moteur ou dyspraxie puissent jouer à notre jeu de société."

Une entreprise de A à Z

"Nos portes cartes sont aussi écoresponsables. Donc ils ont fait avec des disques et du tissu qu'on récupère." Les 17 collégiens n'ont donc rien laissé au hasard. Pour les cartes, ils utilisent un papier très spécial qui s'appelle "papier de pierre". "Si on renverse de l'eau, il ne s'imbibe pas d'eau", explique Alice, "il est un peu dit, indéchiffrable. Et du coup, comme il est sans plastique, c'est plus écologique et il peut vraiment, il pourra vraiment durer dans le temps."

De la création des règles au démarchage de graphiste et d'imprimeur, tout en passant par le choix des matériaux. Hugo, Alice et leurs camarades ont tout géré et préparé eux mêmes. Alors forcément, ça prend du temps. "A la base, c'est 1 h par semaine, le mardi après-midi. Ce qu'on s'est dit pour créer un tel projet, fallait se réunir aussi d'autres jours. Du coup, on a pensé au mercredi après 12 h. On y passe toute l'après 12 h de 12 h jusqu'à 17 h," détaille Hugo.

L'entreprenariat pour gagner en confiance

Et pour les accompagner dans ce projet, ils ont pu compter sur leur professeur de français, Stéphanie Le Meur, qui gère cette option entrepreneuriat. "Le but, ce n'était pas de faire des mini entrepreneurs ou des entrepreneurs de demain", souligne la professeur du collège Saint-Jean Lassalle. "Le but est de valoriser des compétences, des savoir faire, des savoir être. Moi, clairement, ce que je vois, c'est surtout développer des compétences, l'éloquence, être à l'aise à l'oral, tout ce qui va leur servir pour demain, de voir des élèves s'épanouir, prendre autant de choses en main, que ce soit en production, que ce soit en communication. J'ai appris énormément parce qu'ils m'ont formés. Je les ai formés aussi sur certaines choses. Beaucoup de fierté pour cette première année et quand je vois le résultat aujourd'hui pour eux, tous avec le sourire, la joie de vivre, l'expérience, c'est réussi, forcément."

Stéphanie et ses élèves ont même eu des retours de la part de grandes entreprises de jeux de société pour améliorer leur projet. Ils sont même invités au Festival international des jeux qui a lieu à Cannes en février prochain.

Un projet à suivre sur Instagram et Facebook .

loading