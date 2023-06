Des collégiens et lycéens gardois récompensés pour leur travaux sur la Résistance

C'est dans les jardins de la Préfecture du Gard, à Nîmes, et sous une chaleur accablante, que les lauréats ont été récompensés. Des cadeaux leur ont été remis à la fois par la Préfecture, le Rectorat, le Département, et le CADIR (Coordination des Associations de Déportés Internés et Résistants).

Les élèves participants devaient effectuer soit un travail individuel, soit collectif. Et cette année, le thème était parlant pour eux : "L'école et la Résistance : des jours sombres au lendemain de la Libération".

Se mettre à la place de leurs aînés

Un sujet qui a touché Alexandre, un des lauréats. Élève en 3e au collège Les Oliviers à Nîmes, il est admiratif du courage des jeunes à cette période : "Je trouve très courageux les élèves qui ont pu faire des actes de résistance, qu'ils soient minimes ou plus importants. Je les en remercie même, car cela a permis d'avoir aujourd'hui une école comme on l'a" confie celui qui a terminé 1er du département dans la catégorie "Devoirs Collège", une épreuve individuelle.

La cérémonie a eu lieu dans les jardins de la Préfecture. © Radio France - Xavier Ponroy

Dans la tête de ces collégiens et lycéens résonne une question, plus pour eux-mêmes que pour le concours : et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de ces jeunes de mon âge ? "Je me suis posé la question, mais je n'arrive pas à y répondre... Je n'arrive pas à m'imaginer, on était pas leur place..." souffle Valentine, en 3e au collège La Vallée Verte, à Vauvert.

"On se remet beaucoup en question, en se disant qu'on a quand même beaucoup de facilités et de libertés dans notre monde. là, il fallait se battre, pour la France...C'est quand même un grand combat à notre âge" poursuit celle qui est arrivée à la 3e place dans la même catégorie "Devoirs Collège".

Les lauréats ont reçu des livres en récompenses.