Des collégiens gardois sensibilisés à la sécurité dans les transports scolaires

Une trentaine d'élèves du collège de Saint-Geniès-de-Malgoires (Gard) ont appris ce vendredi les bons gestes et les bons comportements à adopter dans les cars scolaires.

Sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route : c'est l'un des objectifs des rencontres de la sécurité intérieure qui se tiennent depuis mercredi dernier et jusqu'à ce samedi dans le Gard.

Ce vendredi matin, une trentaine d'élèves de 6e du collège Frédéric Desmons de Saint-Geniès-de-Malgoires ont été initiés aux risques d'accidents dans les transports scolaires. Pendant près deux heures, ces enfants, pour la plupart âgés de 11 ans, ont appris les bons gestes à adopter en cas d'accident, mais aussi tout simplement, à bien se comporter lorsqu'ils prennent le bus chaque jour.

Des images parfois violentes et des mots durs pour mieux faire passer le message

Ces conseils leur étaient prodigués par des bénévoles de l'ADATEEP, l'Association Départementale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public. Ces bénévoles sont souvent d'anciens enseignants à la retraite qui interviennent régulièrement dans les établissements scolaires du Gard depuis 30 ans.

Les images sont parfois violentes, les mots sont durs. Ici, on appelle un accident un accident et un mort un mort. C'est comme ça que le discours passe le mieux. Sécurité, prévention, mais aussi respect du matériel et des personnes : le tableau est complet.

Et ça fonctionne plutôt bien auprès des gamins, qui assurent avoir retenu les conseils et se disent prêts à les mettre en pratique lorsqu'ils se rendront chaque jour au collège.

Les collégiens se sont montrés très attentifs aux conseils de Yannick Ruellan, le président de l'Adateep © Radio France - Hervé Sallafranque