Michel Dalberto, pianiste virtuose de renommée internationale, joue au collège Stendhal ce lundi matin à Grenoble sur un piano de concert spécialement livré pour l'occasion. C'est lui-même qui a choisi ce collège où sa tante a enseigné pendant plus de 30 ans pour cette "Rentrée en musique".

Grenoble, France

Un pianiste virtuose, également chef d'orchestre renommé, joue ce lundi matin au collège Stendhal à Grenoble pour la "Rentrée en musique".

Michel Dalberto est très fier de participer à la Rentrée en musique et heureux de jouer à Stendhal Copier

Michel Dalberto, considéré comme un des musiciens les plus doués de sa génération, va jouer pour des élèves de 6ème quelques pièces de Mozart , Beethoven et Debussy sur un piano de concert livré spécialement dans la sallle polyvalente de la Cité Scolaire.

Michel Dalberto est très heureux de jouer dans ce collège où sa tante a été professeur et où il n'est jamais entré

Contacté par son ami violoniste Renaud Capuçon qui orchestre cette "Rentrée en musique", il a tout de suite accepté et choisi lui-même le collège parce que sa tante y a été professeur de sciences pendant plus de 30 ans dans le passé. Ce lundi mardi, c'est la première fois qu'il en passera la porte et il en est "très, très heureux. A l'époque où ma tante enseignait, c'était un lycée de filles. Donc je passais très souvent devant, mais je n'y suis jamais entré !"

Les enfants sont le meilleur public qui soit (Michel Dalberto)

Michel Dalberto a prévu de jouer des pièces courtes et connues de Mozart, Beethoven et Debussy -parce qu'on célèbre cette année les 100 ans de sa disparition. Il considère que les enfants constituent "le meilleur public qui soit". Et il espère donner le goût de la musique à ces tous nouveaux collégiens. "Je pense qu'il y aura beaucoup de parents qui demain voudront faire commencer le piano à leur fils ou à leur fille parce qu'ils ont été impressionnés de voir jouer un pianiste devant eux sur un vrai piano de concert" -un Beschtein venu de Megève après le concert de Michel Alberto au Festival Savoye Truffle.

La musique pour atténuer le stress de la rentrée pour les nouveaux collégiens

C'est la deuxième "Rentrée en musique" initiée par le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer pour promouvoir la musique classique dans les établissements scolaires. Une façon aussi d'adoucir le moment un peu stressant pour élèves qui entrent pour la première fois à l'école ou au collège.