Laval, France

Les élèves de 5e du collège Pierre Dubois de Laval ont cherché la muse de l'inspiration ce mardi. Ils ont écrit une chanson sur le thème de la solidarité, du vivre-ensemble, avec leurs camarades du collège Hector Berlioz de Nantes. Des sujets d'actualité compte tenu des nouveaux attentats qui ont touché la France ces derniers jours. La musique est composée par Alan Simon, un auteur-compositeur breton qui a, entre autre, travaillé avec Barbara, Yves Duteil. L'objectif c'est de faire travailler l'imagination des élèves, de développer leur imagination.

"Ils développent l'entraide car nos élèves travaillent en petits groupes. Nous cherchons une chanson sur les valeurs de l'humanité et cela oblige à réfléchir sur le sujet" - Pascal Monneron professeur d'éducation musicale

"Si la chanson a une vie sur internet, ce sera une fierté pour eux"

Les enfants ont composé un couplet en sept syllabes que l'on appelle des pieds. Un exercice pas si facile que cela pour Antoine et Alexis. "Il faut avoir l'inspiration, trouver des rimes. On écrit plein d'idées et à la fin tout nous sert, donc on ne fait jamais rien de mal" expliquent les deux camarades. "L'écriture d'une chanson n'est pas aisé à 50 ans alors à 12 ans ..." sourit Alan Simon. "Il faut surtout qu'il y ait du sens. Faire seulement rimer les mots amour et toujours c'est un peu limité. Donc le but c'est de les amener à une réflexion plus profonde de l'écriture" explique l'auteur.

"Vous tombez, se relever ... faut s'aimer, faut pas se tuer"

Les élèves du collège Hector Berlioz de Nantes ont écrit le refrain. Alan Simon et ses musiciens mixeront les textes de tous les élèves dans leur studio en Italie.