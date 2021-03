La Semaine de la Presse: les collégiens niçois fabriquent un journal radio de 25 minutes

Les collégiens de ces classes média ont deux jours pour fabriquer de A à Z un journal radio de 25 minutes. Il faut donc trouver des présentateurs, des interviewers, des reporters. Le terrain de chasse de ces petits "tintin": leur collège. Chaque matin, pendant 1 heure, ils assistent à la conférence de rédaction. Proposent des sujets, les ajustent et définissent ensemble les angles de chaque thème. La hiérarchie des infos et les brèves sont également définies. Ensuite, tout le monde part en quête de sons et d'infos. Les montages des reportages sont effectués pour être prêt pour le direct. Car, oui. J'ai oublié de vous le dire. Le journal de 25 minutes, c'est en direct à 16 heures le deuxième jour de cette classe média ! La pression à 15h45 est à son comble. La rûche s'agite et à 16 heures.....

Le journal de la classe média du collège Risso à Nice Copier

Pour le collège Risso, un grand bravo à Seynabou, Yohann, Louis, Lucie, Zeynabou, Alain, Hugo, Louna, Rahella, Soumayya, Andy, . Un grand merci pour leur aide plus que précieuse à Sheirley Contes, Fanny Genoux, Roxanne Obadia et Julien Azoulay.