Des collégiens rochelais de Fénelon, en situation d'handicap, cuisinent des plats de grands chefs

A La Rochelle, l'établissement Fénelon a profité de l'opération "Grand repas" pour faire participer les élèves de sa classe ULIS. Une 15aine d'entre eux, en situation d'handicap, avec des ralentissements cognitifs ou de légers troubles autistiques ont élaboré ce jeudi midi, un repas concocté par des chefs. Le grand chef étoilé de l'Hysope à la Jarrie, Nicolas Durif était venu à Fénelon il y a deux semaines pour aider les adolescents à mieux comprendre et connaître les exigences du monde de la cuisine étoilée. Qu'est-ce qu'une émulsion ? écumer, ou de la mousse de chèvre ...

Forts de ces petites bases de compréhension, et accompagnés de deux encadrantes spécialisées de la classe, la quinzaine d'élèves s'est lancé pour élaborer des petits plats ... de chefs. Le menu du Grand repas, était le même travaillé dans plusieurs établissements de l'agglomération de La Rochelle, et il met l'eau à la bouche.

Entrée : Carpaccio de betterave automnale et sa mousse de chèvre.

Carpaccio de betterave automnale et sa mousse de chèvre. Plat : Suprême de volaille fermière sauce forestière et ses légumes de saison.

Suprême de volaille fermière sauce forestière et ses légumes de saison. Dessert : Crumble de pomme / poire et ses pépites de chocolat.

Un menu préparé dès 8 heures le matin, et qui sera dégusté vers 13 heures par les élèves et leurs enseignants. Pour Virginie Lardière, enseignante spécialisée de la classe Ulis à Fénelon : "Ils sont très concentrés. Pas besoin de les recadrer, ils sont dans leur travail, cela fait plaisir à voir."

Virginie Lardière, l'enseignante spécialisée est attentive : "attention pensez à bien remuer dans la casserole, sinon les pommes et les poires, cela va se transformer en caramel !" Les élèves suivent, et mettent en application les conseils. Pour Cassandre, 14 ans, "le plus dur, c'était peut-être d'éplucher. Il faut que cela soit propre. Après couper derrière, çà c'est facile."

Jules lui se familiarise avec certains légumes, qu'il ne connaissait pas avant. "Y'a des carottes, pour la couleur orange, d'autres carottes jaunes, et des panais pour la couleur blanche." Pour l'enseignante, "la plupart des élèves ne connaissaient pas les carottes jaunes, ou le panais."

L'occasion aussi pour eux de faire des mathématiques. "Au départ, la recette, c'était pour dix, il a fallu modifier les quantités pour aller à quinze. Ensuite il faut peser, couper, surveiller les temps de cuisson. De bons exercices, pour des enfants qui ont besoin de beaucoup se concentrer pour en arriver là."

Mais l'opération est concluante. Si habituellement, la classe Ulis réalisait des gâteaux, des recettes plutôt sucrées, elle va c'est promis, élaborer une autre fois un repas complet. "C'est une grande réussite" pour Sébastien Boeuf le directeur adjoint du collège Fénelon.