"Des collègues craquent une à deux fois par semaine", les animateurs périscolaires à bout dans le Cotentin

L'accueil périscolaire devrait être perturbée ce jeudi 27 janvier dans la Manche. L'intersyndicale (CGT, FO, FSU et Solidaires) appelle à la mobilisation des salariés du public et du privée, ainsi que des retraités, à Cherbourg-en-Cotentin, Avranches et Saint-Lô. Une grève contre la hausse des prix de l'énergie notamment, mais aussi pour une augmentation des salaires. Dans le cortège, on devrait retrouver des animateurs périscolaires, comme Quentin, qui travaille au centre de loisir du Fort des Couplets, à Equeurdreville.

Un manque de reconnaissance du métier

Le manchois se dit "fatiguer psychologiquement". Il regrette le manque de reconnaissance. "J'ai des collègues qui craquent une à deux fois par semaine, pas plus tard que ce midi lorsque l'on mangeait. Une collègue était en larmes", explique-t-il. Cet animateur périscolaire fort de 6 ans d'expérience, dénonce de mauvaises conditions de travail. Pour un groupe de 28 jeunes de moins de six ans, ils ne sont que deux pour les encadrer. "C'est compliqué de voir l'avenir avec ces enfants, clairement j'utilise un mot fort, la maltraitance en fait. On ne peut plus faire notre devoir, qui est d'assurer la sécurité physique morale et affective de l'enfant", explique Quentin.

À cela s'ajoute une faible rémunération, autour de 1 000 euros par mois pour les animateurs périscolaires, pour 35 heures de travail par semaine. Très peu sont en CDI. La plupart étant en "CDD-intermittent". Il faut également ajouter la crise sanitaire dans les contraintes actuelles. "On demande à un animateur, plutôt que de faire de l'éducation et de la pédagogie, de récolter des attestations sur l'honneur qui démontrent les tests positifs et négatifs des enfants", pointe Aimélie Renouf, secrétaire générale CGT éduc'pop dans la Manche. La syndiqué continue : "On a pas un rôle second. On est pas en deuxième ligne, mais en première. On revendique de la stabilité, des perspectives de formations et une hausse des salaires."

Rassemblements en même temps à 10h30

Le rendez-vous est fixé ce jeudi 27 janvier par l'intersyndicale à 10h30, place Napoléon à Cherbourg, mais aussi devant les mairies de Saint-Lô et d'Avranches. Pas loin de la moitié des animateurs périscolaires devraient être en grève à Cherbourg-en-Cotentin, selon la CGT.