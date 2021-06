Des couacs lors des oraux de baccalauréat dans le Nord et le Pas-de-Calais

Cette semaine, des élèves en section européenne passent une épreuve oral du baccalauréat sauf que dans le Nord et le Pas-de-Calais, il y a déjà de nombreux couacs. Des professeurs et des élèves de la région dénoncent de nombreux soucis pour les oraux de DNL, l'épreuve de section européenne. Certains candidats n'ont pas pu passer leurs épreuves faute de jury, des professeurs ont été convoqués sur des épreuves alors qu'ils n'ont pas les compétences requises. Des couacs qui ont eu lieu au lycée Montebello à Lille, au lycée Branly de Boulogne-sur-Mer ou encore au lycée de Berck et à celui de St Michel à Solesmes.

Des dysfonctionnements dans des lycées de Lille, de Boulogne-sur-Mer et de Berck

A Cambrai, Vincent Perlot, est professeur d'histoire géographie au Lycée Paul Duez. Ce professeur d'histoire géographie a reçu une convocation pour faire passer une épreuve d'histoire en anglais alors qu'il n'est pas qualifié pour cela : "Je reçois un message le samedi à 20h55 sur ma boîte professionnelle, par acquis de conscience, je consulte mes boîtes mail mais je ne suis pas censé le faire. Je découvre un ordre de mission pour me rendre dans un lycée de Solesmes, dans le Cambrésis, pour faire passer un oral à des élèves de section européenne. Malheureusement, je n'ai pas la certification en anglais, je n'ai pas les compétences nécessaires pour pouvoir interroger des élèves. Je comprends que c'est un bug ou une erreur du rectorat. J'ai appris par la suite que ce matin, l'épreuve n'a pas pu se dérouler correctement puisque effectivement, à 8 heures, il n'y avait pas de jury. Je sais que le rectorat a réussi à convoquer vers 10 heures un collègue qui s'est rendu dans l'établissement pour que ces élèves puissent se passer le bac." Une situation inacceptable pour ce professeur d'histoire-géographie également responsable SNES FSU pour le bassin du Cambrésis.

Forcement ce professeur d'histoire géographie est en colère, il a pourtant alerté sa hiérarchie ce weekend : "Des élèves de mon établissement n'ont pas pu passer leurs épreuves en anglais physique et sont convoqués mercredi. Je trouve cela vraiment pas respectueux puisque ces élèves ont travaillé tout le weekend et ils n'ont pas pu avoir leur épreuve. On est nombreux à penser que c'est un examen qui doit être passé de manière anonyme et nationale. Vraiment, c'est un manque de respect pour le travail des professeurs qui ont préparé leurs élèves. C'est un manque de respect pour les élèves. On a beaucoup d'inquiétude pour les épreuves à venir dans dix jours. Il y a les écrits de philosophie et de français et les correcteurs n'ont toujours pas leur convocation à cette heure. Et puis, le 22 juin, c'est aussi le début du grand oral et là, ça concerne tous les lycéens. C'est un nombre beaucoup plus important que les seuls élèves de section européenne, on est très inquiets, voilà comment ça va se passer dans ces conditions de préparation?" Il n'est pas le seul professeur à dénoncer ce type de dysfonctionnement dès le premier jour des épreuves, sur Twitter, les témoignages sont nombreux. Le Rectorat de Lille devrait s'exprimer prochainement.

