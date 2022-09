Des cours d'anglais 100% Queen Elizabeth II au collège La Croix des Sarrasins en hommage à la reine

Ce vendredi, les cours d'anglais du collège La Croix des Sarrasins à Auxonne ont été entièrement repensés pour rendre hommage à la reine, disparue ce jeudi 8 septembre. Au programme : projection d'un documentaire, quizz et discussion sur la vie d'Elizabeth II.

"On se devait de lui rendre hommage", souffle Stéphanie Braizat-Leval, professeur d'anglais au collège La Croix des Sarrasins à Auxonne. Ce vendredi 9 septembre, les élèves de 4ème ont eu un cours d'anglais un peu particulier. Au programme : 50 minutes d'échanges avec leur enseignante sur la vie de la reine, son règne et sur le futur couronnement de son fils, Charles. Et l'enseignante, toute de noir vêtue, donne tout de suite le ton : une photo de la reine est affichée sur la porte d'entrée de la salle.

Une photo de la reine a été collée sur la porte d'entrée de la classe © Radio France - Charlotte Schuhmacher

De nombreuses questions posées par les élèves

Le cours commence par un quizz. "Quel âge avait Elizabeth II au moment de son décès ?" Axel, 14 ans, trépigne sur sa chaise en levant la main : "96 ans !" Stéphanie Braizat-Leval évoque ensuite le jeune âge de la reine au moment de son couronnement puis le nombre d'années qu'elle a passé sur le trône. S'en suit la projection d'un court documentaire sur la famille royale.

Un documentaire sur la vie de la reine et la famille royale a été projeté dans la classe © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Le cours se termine par une discussion en français, pour répondre à toutes les questions des élèves. "Qu'est ce qu'elle faisait vraiment de sa vie, la reine?", se questionne Léonard. Son enseignante, amusée, lui répond : "elle était un symbole, elle représentait le Royaume-Uni dans tous ces déplacements et à chacune de ses actions." Le jeune homme semble étonné. "C'est elle qui désigne le Premier Ministre au moins ?" Nouvelle déception pour l'adolescent. "Non, ni la reine, ni son successeur n'ont ce pouvoir."

16h00 : c'est la fin du cours et de nombreux doigts sont encore levés. "On va poursuivre les cours consacrés à la reine toute la semaine prochaine et jusqu'aux funérailles", confie l'enseignante.