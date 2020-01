Des cours dans des salles à sept degrés au lycée Edouard Branly à Amiens

Le lycée Edouard Branly, qui accueille 1.200 élèves à Amiens fait face à des problèmes de chauffage. Dans certains ateliers, le thermomètre n'affiche pas plus de sept degrés. L'administration et le Conseil Régional promettent des améliorations.

Amiens, France

L'hiver est compliqué pour une partie des 1.200 élèves du lycée Edouard Branly à Amiens. Le thermomètre ne dépasse pas les sept degrés dans certains ateliers, une dizaine dans d'autres salles. Cela fait plusieurs années que cela dure à cause de défaillance du système de chauffage. "Il a été changé il y a plusieurs années mais on arrive à saturation", explique Dominique Ledez, gestionnaire de l'établissement.

Des boues s'accumulent et finissent par obstruer les tuyaux. Ce mardi, une commission du Conseil Régional des Hauts-de-France, qui gère le système de chauffage de la cité scolaire avec un prestataire est passée pour constater les problèmes. "Ce n'est pas possible de travailler", explique encore Dominique Ledez qui "comprend les élèves et les professeurs".

Les élèves empilent les couches de vêtements

Deux enseignantes de la filière de la mode et du vêtement ont d'ailleurs exercé leur droit de retrait ce mardi à cause de la température dans l'atelier. "On a des écharpes, nos manteaux, quatre couches de pulls, je mets mes collants sous mon pantalon", raconte Camille, étudiante en deuxième année de BTS.

Elsa, élève de BTS métiers de la mode et du vêtement au lycée Edouard Branly d'Amiens Copier

C'est limite si cela ne respecte pas les règles de sécurité

"Il ne fait jamais très chaud dans un atelier mais là il fait vraiment froid, on a les doigts qui piquent", poursuit Camille pour qui "c'est limite si cela ne respecte pas les règles de sécurité parce que normalement on doit avoir les cheveux attachés, pas d'écharpe, rien qui pend. Ce ne sont pas du tout des conditions acceptables".

Des chauffages d'appoint

Des techniciens vont effectuer des tests ce mercredi pour tenter de résoudre les problèmes avant des travaux plus importants pendant les vacances de février. En attendant, des chauffages d'appoint très rapidement doivent arriver dans les ateliers du lycée Edouard Branly.