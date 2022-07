Des cours de piscine gratuits pour apprendre à nager aux jeunes amiénois

Ils ont entre 4 et 12 ans, 6 ans pour la plupart, et apprennent gratuitement à nager à la piscine Le Nautilius d'Amiens, du 11 au 22 juillet 2022.

Diminuer les risques de noyade

Le stage inclut 10 cours de piscine d'une quarantaine de minutes pour apprendre à être à l'aise dans l'eau et lutter contre les noyades, qui restent la première cause de mortalité par accident chez les moins de 25 ans dans la vie courante en France.

C'est une initiative de la Fédération française de natation, gérée par les clubs et ici financée par Mondial piscine.

Apprendre à être à l'aise dans l'eau

A la piscine Le Nautilius d'Amiens, c'est le club d'Amiens métropole natation qui organise le stage. 45 enfants y suivent 10 séances de piscine, encadrés par deux entraîneurs et répartis dans deux groupes en fonction de leur niveau.

"L'objectif c'est qu'il soit à l'aise dans l'eau et qu'ils soient capables de revenir tout seul au bord, d'ici la fin du stage", explique Yann Dubois, entraîneur au club d'Amiens métropole.

"C'est trop cool"

Première séance : les enfants avancent en s'agrippant au rebord et, pour les plus à l'aise, mettent la tête sous l'eau avec pour consigne de faire des bulles.

Et ça leur plaît. "C'est trop cool", assure Marley, 6 ans, entouré de ses copains, hilares. "_En plus, il fait chaud dehors, donc on est bien dans l'e_au", ajoute Sarah, en référence à la vague de chaleur du moment.

Les jeunes Amiénois se préparent à réaliser un nouvel exercice à la piscine Le Nautilius d'Amiens © Radio France - Lisa Penalver

Un diplôme et des parents rassurés

Et ce n'est pas tout, les enfants repartent aussi avec un diplôme pour marquer le coup et ça n'est pas un inconnu qui leur remet mais le champion de natation, Mewen Tomac.

"Je trouve ça super, explique-t-il, il ne faut pas avoir peur de l'eau mais apprendre à l'apprivoiser."

Mewen Tomac, champion médaillé Monde et Europe junior, venu remettre leur diplôme aux enfants © Radio France - Lisa Penalver

Une fierté pour les jeunes et un soulagement pour leurs parents, qui ont les yeux rivés sur leurs enfants dans l'eau, depuis les gradins. Surtout que le stage tombe bien pendant les vacances d'été.

"On part dans un camping où il y a une piscine et la mer à côté donc je veux pouvoir profiter avec ma fille et qu'elle se sente en sécurité", précise Clément, père d'une enfant de six ans.