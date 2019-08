Des cours de soutien scolaire avant la rentrée pour les jeunes du Pontet

Alors que la rentrée scolaire approche, certains jeunes du Pontet (Vaucluse) ont choisi de reprendre les cours un petit peu plus tôt et révisent le français et l'anglais pendant une semaine en petits groupes.

Le Pontet, France

Quelques jours avant la rentrée scolaire, certains ont déjà le nez dans leurs cahiers. Si certains choisissent toujours le célèbre cahier de vacances, d'autres occupent déjà des bancs scolaires, mais pas forcément ceux de leur école. Au Pontet, l'espace ressource, appartenant à la mairie, propose des cours de soutien scolaire pour les élèves volontaires, pour se préparer en douceur à la rentrée scolaire : "Je reviens de vacances et j'oublie tout, estime Walid, 13 ans. Avec ce soutien, je me remémore mes cours et ça ne me fait que du bien." Le jeune garçon est présent, avec son frère Wassim, à ces cours, presque autant par choix que par décision des parents. Eux se disent plutôt heureux d'être là.

Ils sont sept, tous collégiens, autour d'une table ronde. Ils révisent l'anglais le matin et le français l'après-midi. Au programme ce jour-là, les confusions grammaticales en français.

"C'est comme un jeu, et vous serez gagnant à la fin." Fatiha Hafoun, professeure

Les cours sont dispensés par Fatiha Hafoun, extrêmement motivée avec ses élèves : "C'est un challenge : créer le plaisir de venir, d'apprendre et de s'enrichir. J'essaie de faire ça au jour le jour."

Les règles de français ne sont pas faciles à apprendre, et certains "décrochent" rapidement en concentration, mais Fatiha les rappelle toujours, tout en motivation : "Il faut le faire, vous allez vous régaler ! C'est comme un jeu, vous serez gagnant à la fin car vous ferez zéro faute."

Les cours durent de 9h le matin jusqu'à 17h le soir, et les élèves sont volontaires, bientôt prêts à enfiler leurs cartables pour retourner à la "vraie" école.