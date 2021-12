Des cours d'anglais en VO pour 200 élèves creusois

Depuis 2019, près de 200 élèves creusois bénéficient de trois heures d'anglais par semaine avec un locuteur natif. Ce dispositif fait partie du Plan particulier pour la Creuse. Trois ans plus tard, la mesure touche à sa fin et l'heure est au bilan.

La leçon du jour porte sur la famille royale. Les élèves de CE2-CM1-CM2 se prêtent très vite au jeu. Comme eux, près de 200 élèves creusois bénéficient de cours d'anglais, assurés par un locuteur natif. Trois heures par semaine, c'est donc Warwick Clifton qui prend la classe, pour donner des cours de langue classiques, mais pas que : "On a fait des séances de cuisine, explique le natif de Nottingham. Les élèves ont préparé du fish and chips et du apple crumble avec moi. Les recettes étaient en anglais bien sûr."

Un bilan "très positif"

À ses côtés, l'institutrice reprend et traduit parfois pour les élèves. Myrtille Le Forestier Clément apprécie ces cours donnés en binôme : "c'est génial parce qu'il a un accent que je ne peux pas transmettre aussi bien que lui. Et il est naturel, il y a un flux d'anglais qui permet d'être plongés dans un vrai bain linguistique au sein de la classe."

Lancés en 2019 et pour trois ans, ces cours font partie du Plan particulier pour la Creuse. Le dispositif touche aujourd'hui à sa fin, et du côté de l'inspection, comme de la préfecture, on juge le bilan très satisfaisant. "On voit la différence quand les élèves arrivent en sixième", assure Virginie Lefèbvre, inspectrice d'académie.

De son côté, la préfecture envisage de poursuivre, voire d'étendre le dispositif.