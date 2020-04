Des créations de postes pour les écoles dans les 3 départements de l'académie de Limoges

C'est lors d'un comité technique académique qui s'est tenu ce vendredi matin que le rectorat de Limoges a proposé une répartition par département des 25 créations de postes dont vont bénéficier les écoles maternelles et primaires de l'académie à la rentrée prochaine. Une dotation surprise voulue par le ministre Jean Michel Blanquer au vu de la situation actuelle. Ainsi il devrait y avoir 12 postes pour les écoles de la Haute vienne, 8 pour celles de la Corrèze et 5 pour la Creuse.

"On a tenu compte au plus prés des besoins sur le terrain"- La rectrice de l’académie de Limoges

La rectrice de l'académie de Limoges, Anne Laude, en tous cas se félicite de ces créations de postes alors qu'au départ leur nombre se résumait à zéro. Une très bonne nouvelle pour elle. Cette répartition par département s'est faite selon plusieurs critères "On a fait une répartition au plus prés du terrain et en tenant compte des besoins exprimés dans chaque département" explique la rectrice mais pour l'instant on ne connait pas encore les écoles qui seront concernées car chaque instance départementale doit se réunir dans le courant de la semaine prochaine avant la réunion du CDEN le 17 avril.