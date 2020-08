Des dépenses imprévues de plus de 450.000 euros pour l'université du Maine

Plus de 12.000 étudiants s'apprêtent à faire leur rentrée le 2 septembre prochain à l'université du Maine.Une rentrée universitaire qui a un coût un peu plus élevé pour les étudiants à cause du masque. Le confinement et le télétravail ont également entraîné des dépenses imprévues pour la fac.

Depuis le printemps la crise sanitaire, le confinement, et la mise en place du télétravail ont entraîné des dépenses imprévues à l'université du Maine. Il a fallu acheter des ordinateurs pour certaines étudiants et mettre en place des cours filmés pour la rentrée.

Plus de 200.000 euros pour du matériel informatique et de téléphonie

"Avec le confinement, nous avons du acheter des ordinateurs pour nos enseignants qui devaient travailler de chez eux" explique Anne Désert, la vice-présidente chargée de la formation et de la vie étudiante. "Nous avons aussi prêter des ordinateurs à nos étudiants. On a également fournit des kits pour booster certaines connexions internet. Et puis, on a aussi aidé des étudiants pour développer leur abonnement de téléphone portable, pour que certains puissent faire du partage de connexions".

Le nombre de places dans les amphi est divisé par deux (illustration amphi Mercure de l'université du Maine) © Radio France - @universitédumaine

Des cours filmés dans les amphis

"Nous sommes en train de finir d'équiper tous les amphi de système de captation vidéo" poursuit Anne Désert, la vice-présidente chargée de la formation et de la vie étudiante. "Nous pourrons ainsi faire du streaming, du pod-cast. C'est sur la base du volontariat pour les enseignants. ils décident s'ils veulent faire leurs cours en étant filmés ou pas. Nous avons également acheté du matériel un peu plus mobile comme des web-cam, des ordinateurs portables. Les enseignants qui le veulent pourront ainsi en travaux dirigés s'enregistrer et se filmer".