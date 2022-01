Des dessins pour célébrer la journée Franco-Allemande au collège Prévert à Migennes

Cette journée Franco-Allemande permet de mieux faire connaître la culture et la langue du pays partenaire, dans les écoles et les établissements scolaires . Au collège Jacques Prévert de Migennes une enseignante a eu l'idée d''organiser un concours de dessins sur ce thème de l'Amitié Franco-Allemande. Les élèves de 6ème ainsi que des élèves de CM1-CM2 des écoles primaires ont été associés à ce concours ainsi que le comité de Jumelage de Migennes-Simmern.

Julia Lance enseigne l'allemand au collège Jacques Prévert à Migennes Copier

A l'origine du projet Julia Lance. Elle enseigne l'allemand. Pour elle ces dessins c'est donc une façon de faire découvrir l'Allemagne aux élèves qui ne pratiquent pas la langue en cours. Et pour les élèves qu'elle a en cours c'est dans la continuité de leur apprentissage et des projets qui sont menés au sein du collège . "Dans les petites classes en collège, on parle de la chute du mur de Berlin, de la réunification et puis des traditions comme la Saint Nicolas ou la Saint Martin. Ensuite c'est pour les grands, en quatrième troisième qu'on met l'accent sur les dates importantes comme les guerres. Et avec mes collègues d'histoire géographie et de musique, on a le projet tous les ans d'emmener des troisièmes à Verdun. Découvrir le champs de batailles. Et je pense que c'est très important pour nos élèves. Ils ont un choc visuel et disent mon dieu, ça a vraiment existé. J'espère que c'est quelque chose que nous pourrons recommencer dans le futur, car ça a vraiment marqué nos élèves."

Yves Coignée président du comité de jumelage Migennes - Simmern et Julia Lance, professeur d'allemand © Radio France - Damien Robine

Tous les 6eme du collège Jacques Prévert de Migennes étaient donc concernés par ce concours. Ceux qui pratiquent l'allemand comme les autres. Le professeur d'arts plastiques leur a donné quelques conseils pour leurs dessins. Laura, Méline, Ilan Romain et Emma ont bien voulu en parler. " J'ai représenté les drapeaux pour montrer les deux pays. J'ai fait la tour Effel et des monuments qui sont importants pour eux . Sur mon dessin j'ai mis le vin de bourgogne, le comté, le bœuf bourguignon. En allemand la forêt noire, la bière. "

Et quand on leur demande en quoi c'est important cette amitié Franco Allemande ? Voici leur réponse . "Cela représente du respect je pense. Avant je sais qu'on a fait beaucoup de guerres mais maintenant , ils sont gentils. Du coup c'est bien et ça me donne envie d'aller en Allemagne."

Laura, Méline, Ilan Romain et Emma ont bien voulu parler de leur dessin et de ce que représente cette amitié Franco Allemande. Copier

Et comme c'est un concours de dessins, les professeurs ainsi que des représentants du comité de Jumelage Franco Allemand de Migennes-Simmern se réuniront pour désigner les meilleurs d'entre eux. Avec des récompenses à la clé.