Des dizaines de postes d'intervenants périscolaires toujours vacants à Aix-en-Provence

La rentrée se rapproche et la ville d'Aix-en-Provence est toujours à la recherche de dizaines d'intervenants périscolaires pour assurer l’encadrement et l’animation dans les écoles durant les temps périscolaires des 76 écoles de la ville. Il s'agit par exemple des garderies du matin ou du soir et des temps de restauration. Lors de ces temps en dehors de la classe, les intervenants peuvent aussi être en charge d'animations sportives ou culturelles.

Des postes qui n'attirent plus

Ce sont 40 % des effectifs qu'il faut trouver d'ici la rentrée. C'est la tâche de Bastien Pizzo, chargé de recrutement pour le périscolaire à la ville d'Aix-en-Provence, qui constate que le turn-over est de plus en plus fréquent dans ces métiers. "Il y a au niveau national une grande pénurie de candidats sur ces postes (...) on remarque aussi que les personnes embauchées à un moment repartent ensuite vers des postes avec davantages d'heures". La tendance est constatée depuis quelques années, "mais ça se tend de plus en plus" et la crise du Covid n'a pas arrangé les choses. En cause notamment : la désaffection des jeunes pour ces métiers "face à la concurrence comme par exemple les supermarchés par exemple", estime Bastien Pizzo.

La nouvelle organisation des cours en faculté n'a pas facilité non plus le recrutement sur ces postes en périscolaires qui demandent à être présents quelques heures chaque jour. "Les facultés ont regroupé leurs cours sur deux ou trois jours complets dans la semaine", explique Bastien Pizzo, les étudiants n'étaient donc plus disponibles pour être intervenant périscolaire.

Cependant, le chargé du recrutement assure que même en cas de manque de candidats d'ici la rentrée "il n'y aura pas d'école sans intervenants périscolaire (...) nous serons nous mêmes, employés dans les bureaux, mobilisés pour intervenir dans les écoles s'il le faut".

Qualités requises : patience et innovation !

Les personnes qui candidatent peuvent ainsi assurer un complément de revenu, comme des travailleurs à mi-temps ou des retraités par exemple. Les contrats proposés ne dépassent pas 17 heures par semaine et sont rémunérés au SMIC sur Aix-centre et au tarif de 11,65 euros net à l'extérieur du centre-ville pour prendre en compte les frais de transport. Il faut avoir moins de 67 ans pour candidater.

Une qualité indispensable : la patience ! "Mais aussi un brin d'innovation", explique Brice Pizzo, "car aujourd'hui nous sommes avec des enfants très portés sur les écrans donc on organise des activités manuelles ou physiques où on attend des nouvelles idées pour pouvoir capter l'attention des enfants de manière ludique".

Comment candidater ?

Les personnes intéressées doivent :

Télécharger la fiche de candidature pour la compléter sur aixenprovence.fr

Adresser la fiche accompagnée des pièces administratives demandées à : periscolaire@mairie-aixenprovence.fr

Renseignements au 04 42 91 98 37