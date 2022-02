Des écoles du Poitou se mobilisent contre des fermetures de classes

Depuis quelques jours élus et parents d'élèves de Vienne et Deux-Sèvres se mobilisent pour sauver leurs classes pour la rentrée prochaine. Et le temps presse.

Un peu partout dans le Poitou des parents d'élèves, des maires de communes se mobilisent depuis quelques jours après l'annonce par l' académie de la fermeture de classes pour la rentrée prochaine, conséquences de la baisse du nombre d'élèves qui est annoncée. (-2.000 élèves pour l'ensemble de l'Académie de Poitiers). Des mobilisations devant des écoles, des pétitions qui circulent pour appuyer les demandes de maintien au moment où se tiennent ce mardi un CDEN : conseil départemental de l' Education Nationale qui se prononce pour valider ces fermetures de classes : 33 pour la Vienne et une dizaine pour les Deux-Sèvres.

A chaque fois mêmes causes pour les mêmes conséquences. Des élèves de Cm2 qui vont quitter l'école pour rejoindre le collège, mais pas assez de nouveaux élèves pour compenser ces départs. Pour quelques élèves qui vont manquer à l'appel à la rentrée, la sanction tombe, il faut fermer une classe, et réorganiser l'école et souvent ça ne passe pas.

Comment on peut faire la classe à trois groupes de niveaux différents?

Dans les Deux-Sèvres, à l'école publique Paul Martin de Mauléon, une classe devrait être fermée à la prochaine rentrée, résultats les parents ne sont pas d'accords, ils se mobilisent contre cette décision qui leur parait aberrante comme Claire, parent d'élève: "on tourne en moyenne à 23 élèves par classe, si on ferme une classe on va passer à 26 élèves en moyenne ça va être ingérable pour l'apprentissage pour nos enfants."

Dans la Vienne, à Pleumartin, c'est une classe primaire de l'école Marcel Pilot qui est menacée de fermeture le maire Eric Bailly ne veut pas entendre parler de cette fermeture et surtout des conséquences pour l'organisation dans l'école avec une classe à triple niveaux " C'est inconcevable, va falloir qu'on m'explique comment on peut faire la classe à trois groupes de niveaux différents tout en étant efficace. Et puis sachant que c'est une fermeture qui ne tient qu'à quelques élèves d'autant qu'on a des prévisions d'augmentation d'effectif dans un an, du coup c'est logique de se battre pour sauver cette classe."