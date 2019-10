Des écoles et collèges récompensés par le rectorat de Limoges pour leurs actions en faveur de l'environnement

Limousin, France

Ils sont jeunes et ont déjà une grande conscience des dangers qui menacent la planète. C'est à l'école ou au collège qu'ils ont appris et participé à des actions en faveur du développement durable. C'est la quatrième année que le rectorat de Limoges décerne son label E3D à des établissements scolaires répartis sur les trois départements du Limousin. Et cette année 3 écoles, 5 collèges mais aussi un lycée de Guéret en Creuse ont été récompensés.

A l'école d'Arnac Pompadour on prévoit de créer une mare

Les actions menées dans les établissements sont diverses et multiples mais elles vont toutes dans le même sens : éviter le gaspillage, trier ses déchets pour préserver l'environnement. A l'école primaire d'Arnac Pompadour en Corréze on a aussi créé un jardin partagé et un jardin forêt pour favoriser la biodiversité. "on prévoit de planter des haies et de faire une mare pour sauver les grenouilles et les libellules" explique la jeune Tessa une élève de CM2.

Au collège Pierre Donzelot à Limoges on a notamment passé un partenariat avec un éleveur canin pour l’approvisionner avec les restes de la cantine.

C'est l'engagement global de l'établissement qui est récompensé

Depuis la mise en place de ce label national, 40 établissements ont été récompensés dans l'académie de Limoges. Josiane Lévy, la coordinatrice académique pour l'éducation au développement durable explique que l'objectifet de récompenser un travail global : "C'est vraiment l'implication autour d'un projet de toute une communauté que l'on met en avant. Des projets très vastes autour de la nature, de la biodiversité mais aussi autour de la citoyenneté". La volonté de l'académie de Limoges est de devenir une académie verte.