Des écoles rurales dotées d’un crédit pour se constituer une bibliothèque interne

L’école du village de Blauvac situé dans la communauté de communes Ventoux sud est une école à classe unique de 21 élèves de la grande section de maternelle au CM2. Et cette petite école aura été parmi les établissements choisis pour recevoir un crédit de 1500 euros destiné à l'achat de livres. Dans la salle de classe plus d'une centaine de livres, tous neufs achetés dans une librairie de Carpentras, ont donc garni les étagères d’une bibliothèque qui permettra aux écoliers de travailler en classe comme d’emprunter pour lire chez eux.

Peu importe ce qu’on lit à partir du moment où on va pouvoir générer l’envie chez les enfants, l’envie de la lecture ils le garderont toute leur vie et puis ça leur permettra d’appréhender toutes les acquisitions de connaissance avec beaucoup plus de facilité – Christian Patoz, Directeur Académique de Vaucluse