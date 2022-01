Des écoliers de l'Eure lisent à voix haute sous les ors de Versailles

La salle Marengo, au château de Versailles, est habituellement fermée au public. Elle a été ouverte spécialement pour quelques classes, dont celle de Muzy, qui participent au concours des Petits champions de la lecture. Normalement, le premier tour se fait habituellement en classe. Louane a conscience de sa chance : "Le château est d'origine du Roi Soleil donc tout est en or et ça fait du changement par rapport à l'école !"

Les dorures et les tableaux à la gloire de Napoléon de la salle Marengo ne semblent pourtant pas impressionner les huit écoliers de Muzy qui passent un par un derrière le micro. Matéo a lu un passage de Sacrées sorcières, de Roald Dahl, et il a trouvé "un peu stressant" de lire à voix haute "mais après c'est passé". Mohammed était, lui, "très content parce que c'est rare de lire devant un jury." Celui-ci est composé de quatre personnes, membres du ministère de la Culture et du château de Versailles.

Eva a choisi de lire Le Journal d'une grosse nouille, de Rachel Renee Russel : "Je trouvais que c'était comique et ça parle de grandes sœurs, de chamailleries et de pré-ados donc j'aimais bien." L'un des critères retenus par le jury, c'est le plaisir transmis dans la lecture du texte et, à ce sujet, la secrétaire générale des Petits champions de la lecture, Magali Fourmaintraux, s'est dit impressionnée par les écoliers de Muzy : "C'est déjà excellent, on sent dans leur lecture une appropriation des textes choisis et un plaisir évident à transmettre leur coup de cœur de lecture." Le jury observe aussi, dans cette lecture à voix haute, l'articulation, l'intonation, le débit et la posture du corps.

Cette année, c'est la 10ème édition des Petits champions de la lecture et le concours n'a jamais eu autant de succès. 3.895 classes y participent dans la France entière, soit 101.270 élèves. Marc Méhaut a toujours inscrit ses classes de CM1-CM2 : "La lecture à voix haute, c'est primordial parce que ça regroupe plein de choses. Savoir lire, faire passer un message, faire passer des émotions aussi." On sent le maître très fier de ses élèves : "Les écouter aujourd'hui, c'est vraiment émouvant parce qu'ils donnent le maximum de leurs possibilités. Je n'aimerais pas être à la place de ceux qui vont désigner le petit champion!"

L'an dernier, 95% des enseignants ont dit que le concours avait développé le goût de la lecture chez leurs élèves

L'un des objectifs des Petits champions de la lecture est bien évidemment de donner envie de lire aux enfants. Et à en croire Magali Fourmaintraux, c'est réussi : "L'année dernière, on a fait un sondage parmi les enseignants inscrits. 95% d'entre eux nous ont répondu que la participation au concours avait développé le goût de la lecture de leurs élèves." Lire à voix haute est aussi l'occasion pour les enfants "de leur faire prendre confiance en eux", selon la secrétaire générale de l'association. Et Magali Fourmaintraux ajoute : "Etre debout et s'exprimer devant un public, ils vont avoir à répéter cet exercice de nombreuses fois dans leur vie. L'idée est donc aussi de faire qu'ils dépassent leur trac."

L'enseignant, Marc Méhault, apprécie aussi le côté collectif de l'aventure : "L'idée d'entraide entre les élèves est importante et là, après que le petit champion sera désigné, les autres vont apporter des conseils pour le faire progresser." C'est l'heure pour le jury de rendre son verdict. Et le petit champion de Muzy est... une petite championne! Il s'agit d'Eva, qui participera donc prochainement à la finale départementale. "Je vais bosser mon texte du coup!", s'exclame la fillette dans un large sourire. Et maintenant place, pour les élèves, à la visite du Château de Versailles!