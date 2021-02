Des écoliers de Saint-Bris-le-Vineux échangent avec les résidents de l'Ehpad de Perrigny

Les trois étudiantes s'appuient sur 1,2,3 album, un projet intergénérationnel qui met en lien des écoliers et des seniors autour de la lecture d'albums sélectionnés. Ce qui permet notamment d'échanger, de débattre et de voter pour un de ces albums. Et en cette période de Covid, c'est un excellent outil pour permettre aux élèves de primaire et aux personnes âgées d'établir une relation. Et c'est ce qui se passe en ce moment entre les élèves de CM1-CM2 de l'école de Saint-Bris-le-Vineux (Yonne) et l’Ehpad Mémoires de Bourgogne à Perrigny.

Léa et Lilou écrivent à Fabienne : "elle doit se sentir seule"

Lundi, après avoir lu un des albums, les enfants ont confectionné une carte postale. Ils avaient reçu chacun la photo d'un résident, son âge ainsi que quelques informations personnelles. Exemple pour Léa et Lilou, 9 et 10 ans, qui écrivent à Fabienne. Elles ont découvert qu'elles avaient des points communs avec elle. "Elle aime beaucoup la couture, le tricot et le jardin. Et avec Léa, on aime toutes les deux la couture et le jardinage. Et on voudrait aussi lui demander si elle va bien. Elle doit se sentir un peu seule."

Dans leur courrier les élèves parlent de leur livre préféré. Ils livrent également un de leur secret à leur correspondant . Maelys et Thibault espèrent que ce secret fera sourire René 93 ans ou Madame Rose 101 ans. Maëlys : "J'adore faire les mots croisés de mon grand père sans qu'il le sache." Thibault : "A cinq ans, j'étais aux toilettes et j'ai fait tomber un Playmobil dedans et j'ai dû aller le rechercher."

Une vidéo et des photos pour que les résidents puissent voir le visage des enfants

Les élèves, c'est une certitude, jouent le jeu avec enthousiasme . Ils ont conscience que la situation des personnes âgées est compliquée en ce moment . Ils ne pourront pas leur rendre visite, mais pour compenser, il y a autre chose de prévu explique Nadège leur institutrice. "On doit faire un petit film, une vidéo, que les résidents pourront visionner et donc découvrir les visages des enfants. Histoire d'essayer de créer ce lien malgré la distance."

Les résidents de l’Ehpad de Perrigny devrait recevoir aujourd'hui le courrier des élèves de Saint Bris le Vineux. Vendredi les enfants devraient à leur tour recevoir le courrier et une vidéo de la part des personnes âgées.