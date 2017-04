Des écoliers lozériens récompensés à l'Élysée pour leur lutte contre le harcèlement

L'école Sycomore de Banassac-Carnilhac en Lozère a reçu le premier prix d'un concours destiné à lutter contre le harcèlement scolaire. Les élèves lozériens de CM1 et CM2 ont été mis à l'honneur par le président de la République et la ministre de l'Éducation nationale.

Les classes de CM1 et CM2 de l'école Sycomore de Banassac-Carnilhac en Lozère ont participé à un concours national contre le harcèlement scolaire et ils ont gagné ! Ils ont été reçus à l'Élysée ce mardi midi. Le président, François Hollande et la ministre de l'Éducation Nationale, Najat Vallaud-Belkacem, leur ont remis le prix de la meilleure affiche de lutte contre le harcèlement scolaire dans la catégorie "primaire".

« Le harcèlement, c’est pas du cinéma »

Cette affiche a été réalisée par un groupe d’élèves de CM1 et de CM2 dans le cadre de l’éducation à l’image. Il s’agissait d’amener les élèves à définir le harcèlement puis à faire un focus sur le rôle essentiel des témoins. L'affiche sera valorisée dans toute l’académie de Montpellier, et diffusée en tant que support pédagogique lors de sessions de sensibilisation ou de formation.