Des élèves ambassadeurs contre le harcèlement scolaire dans tous les collèges de l'académie de Montpellier

Au collège Gérard Philippe de Montpellier, 450 élèves environ, 16 jeunes filles et garçons se sont portés volontaires pour participer à la lutte contre le harcèlement scolaire. Ce sont les ambassadeurs, venus lundi se présenter auprès des tous nouveaux élèves, les "petits" sixièmes. Debout, devant une classe très attentive, Eva, Kaïssa, Tia et Lily-Rose commencent par définir le harcèlement. "C'est souvent par rapport au physique : la façon de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller. Ca peut être aussi par rapport à son attitude, sa personnalité, son régime alimentaire, son style de musique... etc" énumère Lily-Rose.

Chargés d'accompagner, pas de faire la police

Ces ambassadeurs sont chargés "d'être à l'écoute des harcelés. De conseiller l'élève, de l'accompagner, de l'aider et de le soutenir, tout simplement" témoigne Kaïssa, elle-même en classe de quatrième. Une mission que certains enseignants trouvent un peu trop lourde pour les frêles épaules de collégiens mais le principal adjoint, Jérémie Fruchart, par ailleurs superviseur Phare pour le second degré dans l'Hérault, se veut rassurant. "Les ambassadeurs n'interviennent absolument jamais auprès des élèves harceleurs. Ils ne font pas la police. Les problématiques de harceleurs sont gérées par les adultes".

Encadrés par des adultes référents

Dans l'établissement, ils sont en effet 15, adultes référents et interlocuteurs privilégiés des jeunes ambassadeurs. Ces derniers, pour se faire connaitre, auront leurs photos affichées en plusieurs endroits du collège afin de faciliter le contact avec les élèves harcelés ou témoins de harcèlement. "Souvent, les élèves harcelés se sentent coupables. Ils ne savent pas pourquoi mais on les accuse de différence. Et se sentant coupables, ils n'osent pas en parler à un adulte, ni même à leurs parents" confie la rectrice Sophie Béjean, en précisant que 100% des collèges de l'académie de Montpellier sont engagés dans le programme Phare en cette rentrée 2023.