Hyères, France

Le mouvement de grogne des lycéens hyérois prend de l'ampleur, et il est soutenu par les enseignants de l'établissement, notamment par Christophe Mendoze, professeur de sport et syndiqué au SNEP-FSU : "Chaque année, l'administration nous baisse le nombre d'heures de cours et supprime des postes de profs, ce qui dégrade les conditions d'enseignement et d'apprentissage".