Des élèves chinois présents à la cérémonie de commémoration à Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage, France

Le 74ème anniversaire du 8 mai 1945 s'est déroulé sous la pluie ce mercredi. A Bourg-de-Péage, des élèves chinois ont participé à la cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Drome Ardèche, c'est la seule LV2 Chinois qui existe. Sept élèves chinois venus de Shanghai qui sont les correspondants d'élèves du Collège de l'Europe.

Sept correspondants chinois à Bourg-de-Péage

Une cérémonie devant le monument aux Morts qui a beaucoup ému ces jeunes chinois. Alors que le chant des partisans retenti sur la place du 8 mai 1945, Iao la professeur de français ne peut retenir ses larmes "Moi-même j'ai été surprise par cette émotion parce que j'ai vu ce qu'il y a écrit sur le mur "ni haine ni oubli", "patriote", "déporté", "résistant" et j'ai pensé à nos peuples qui ont défendu leur pays j'ai été très touchée avec la musique." Une cérémonie qui ressemble un peu à celle pratiquée en Chine, explique Djaouai, l'un des élèves "Il y a aussi des activités comme ça en chine quand on a gagné la guerre contre les japonais" Face aux portes drapeaux et aux anciens combattants, Tchaia 16 ans est fière d'y participer en tant que jeune "Je crois que c'est vraiment important de mémoriser cette période de l'histoire et l'idée de respecter la paix parce que si on ne sait pas comment c'était pendant la guerre on ne peut pas chérir la paix." Une cérémonie qui s'est terminée par la pose d'une gerbe par la maire les élèves chinois et leurs corresponds français.

Cérémonie de commémoration à Bourg-de-Péage © Radio France - Romane Porcon

Les élèves chinois et français ont salué les portes drapeaux © Radio France - Romane Porcon