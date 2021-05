Des élèves d'un lycée du Lot bloquent leur établissement pour réclamer le contrôle continu au bac

Dans le Lot, le lycée de Saint-Céré a été bloqué "pacifiquement" par les élèves pour "exiger la sécurisation sanitaire des épreuves de Bac 2021", indique le Snes-FSU Toulouse. Cette mobilisation intervient le jour de la rentrée pour les élèves du secondaire après deux semaines d'enseignement à distance, entrecoupées de deux semaines de congés.

Mouvement national

Au niveau national, plusieurs dizaines de lycées ont été bloqués ce lundi matin par des lycéens réclamant l'annulation des dernières épreuves du bac prévues en présentiel, selon les services de l'Education nationale et du syndicat MNL. L'appel, sous le mot-clé #BacNoir, avait notamment été lancé par le MNL (Mouvement national lycéen) et par l'UNL (Union nationale lycéenne). Le MNL assure que "100 lycées ont été bloqués partout en France pour réclamer que tous les examens soient passés en contrôle continu", et il appelle à bloquer de nouveau les lycées ce mercredi 5 mai.