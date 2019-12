Des élèves d'une classe orchestre d'Allonnes ont reçu un instrument de musique

Allonnes, France

Flûtes traversières, clarinettes, saxophones ou encore baguettes pour les percussions. Chaque élève de CE2 de l'école primaire Lyautey d'Allonnes est rentré chez lui avec un instrument, ce jeudi soir. Ils sont une vingtaine à participer au troisième projet d'orchestre à l'école de la ville, après les établissements scolaires Victor Hugo et Jules Ferry. Les deux dernières écoles, Pasteur et Paul Langevin, doivent débuter leur ensemble musical à la rentrée scolaire 2020-2021.

Des cours de musique toutes les semaines

Après avoir reçu leur instrument, les enfants ont fait une démonstration à leurs parents. Essentiellement des petits jeux rythmiques. Océane, 8 ans, était "un peu stressée" de jouer devant un public pour la première fois. Sa maman, Amina, la regarde d'un œil attendri : "Rien que les petits morceaux qu'elle a commencé à faire, c'est un peu touchant." Djenny, une camarade de classe d'Océane, range sa clarinette. "Je vais montrer à mes frères comment faire", prévoit-elle.

Je sais faire trois sons : sol, fa, mi.

Son instituteur, Nicolas Dalidet, est à peu près au même niveau. Il a commencé le saxophone en même temps que ses élèves. "Je pense que ça leur montre que l'enseignant peut se tromper. Par exemple, il ne sait pas jouer du saxophone naturellement, comme eux. On apprend des choses ensemble et donc ça valorise leurs erreurs en même temps que les miennes", explique Nicolas Dalidet. Par rapport à une classe classique, il faut ménager deux plages horaires pour les cours de musique : une d'une heure et l'autre de trois-quarts d'heure. Les deux tombent le même jour, donc c'est un peu la course pour ce jeune enseignant. "Le jeudi midi, je carbure pour être à l'heure à la classe orchestre, à la récréation... tout le temps !" détaille-t-il.

Un concert de fin d'année avec un orchestre professionnel

Quelques cours de musique se font avec des musiciens de l'orchestre symphonique professionnel Divertimento. Cet ensemble basé à Stains, en Seine-Saont-Denis, est en résidence à Allonnes depuis cinq ans. Il y a donc "beaucoup de temps de rencontre avec les écoles, les centres sociaux et les médiathèques", énumère Zahia Ziouani, la cheffe d'orchestre. Leur but est "que tout le monde puisse venir aux concerts et se sentir à l'aise".

L'orchestre, c'est aussi une école de la vie, où on apprend à s'écouter, à travailler ensemble, à avoir une certaine discipline et de l'investissement.

Les projets d'orchestre à l'école l'intéressent particulièrement, car "c'est un âge où les enfants n'ont pas d'idées reçues, où ils sont, par nature, très curieux". Toute l'année, les élèves de CE2 de Lyautey vont répéter en vue d'un concert de Divertimento dont ils feront la première partie aux côtés des professionnels. Une représentation de musiques russes autour d'une symphonie de Tchaïkovski.

Pour ceux qui ne souhaitent pas attendre avant de découvrir l'orchestre Divertimento, l'ensemble symphonique donne un concert, le vendredi 20 décembre, à 20h, à la Salle Jean Carmet d'Allonnes. Renseignements et réservation au 02 43 80 48 00 ou sur le site internet de la ville.