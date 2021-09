Des élèves d'une école de Coulogne privés de cantine à cause de la crise sanitaire

Depuis la rentrée, il manque 15 places de cantine pour les élèves de l’école du centre du Coulogne. En cause la jauge imposée par les restrictions sanitaires. Chez les parents c'est l'incompréhension et la colère. "Ma fille a été refusé pour les trois prochaines semaines, on travaille tous les deux ! Comment fait-on ? c'est inadmissible" explique cette maman. Mathieu parent d'élève doit s'organiser " On s'arrange avec la famille ou je finis plus tôt. Il faut trouver une solution"

En un an de Covid ...la mairie aurait pu trouver la solution

Des parents ont proposé que la salle des fêtes soit réquisitionnée pour y faire la cantine. " Elle n'est pas adaptée et on romprait la chaine du froid" selon Isabelle Muys la maire de Coulogne. Nous avons signé un accord avec le collège qui accueille les élèves. La jauge a été augmenté on ne peut rien faire de plus. On cherche une solution" ajoute la maire.

Isabelle Muys, La maire de Coulogne © Radio France - Emmanuel Bouin

Des enfants sans cantine, des parents en colère et Isabelle Muys la maire de Coulogne dans l’impasse qui n’espère qu’une chose : que le protocole sanitaire s’allège le plus tôt possible.