Des élèves de Dordogne sans prof de français depuis la rentrée, les parents lancent une pétition

Depuis la rentrée, Nora, élève en 5ème à la cité scolaire Arnaut Daniel de Ribérac, n'a pas de professeur de français. Et sa mère Mélanie en a marre. "Par exemple cette semaine, quatre heures de français n'ont pas été faites. Juste pour cette semaine. Ça commence à faire long, puis on se dit que ça va devoir être rattrapé. On ne sait pas ce qu'il va se passer après, et c'est presque un trimestre qui est perdu", soupire la maman. Selon les parents, il manque un professeur de français dans deux classes de 5ème, et deux classes de seconde. Les parents veulent que ça bouge, ils ont lancé une pétition en ligne .

D'autres profs assurent certains cours

Contactée, la direction de l'établissement n'a pas donné suite à nos sollicitations. Selon les parents, elle fait tout pour trouver une solution, mais jusqu'ici, ça n'avance pas. D'autres professeurs de français donnent quelques cours aux élèves pour pallier un peu, mais pour Mélanie, ce n'est pas suffisant. "Tout est très différent. Ce n'est jamais le même professeur donc il n'y a pas de suivi. Et c'est hyper important le français !", dit-elle. Une des mamans s'est amusé à compter, et sur les 32 heures de français prévues depuis le début de l'année, la moitié seulement ont été assurées selon elle.

Un courrier au rectorat

Les parents veulent alerter le rectorat. Vendredi, le jour des vacances, la fédération des parents d'élèves a envoyé un courrier au rectorat, en y joignant la pétition. "Au 1er septembre était promis un professeur devant chaque classe et aujourd'hui on ne l'a pas. On n'a jamais à la rentrée un vivier complet de professeurs. Mais la solution jusqu'à maintenant se trouvait. Et assez rapidement. Là, on est aux vacances de la Toussaint, et il n'y a toujours pas de solution. On a l'impression d'être laissés-pour-compte. Parce qu'on est un lycée rural", regrette Delphine, membre de la FCPE.

Les familles veulent donc que la situation avance, et si rien n'est fait, elles menacent de porter plainte. Contactée, l'Académie indique à France Bleu Périgord que "les services du rectorat ont pris connaissance des difficultés rencontrées à la cité scolaire de Ribérac, et se mobilisent activement afin de proposer au plus vite des solutions garantissant aux élèves le suivi des cours dans les meilleures conditions".