Des élèves de l'académie de Limoges s'engagent dans la lutte contre le harcèlement

Dans l'académie de Limoges, des écoliers, collégiens et lycéens de 19 établissements ont participé à un concours d'affiches et vidéos organisé par l'Education nationale pour dire "Non au harcèlement". Les prix ont été remis ce jeudi par le recteur, en présence d'une trentaine d'élèves.

Pour la quatrième année consécutive, des milliers d'élèves ont planché sur un concours organisé par l'Education nationale pour lutter contre le harcèlement scolaire. Dans l'académie de Limoges, des classes de 19 établissements ont participé, de l'école primaire au lycée et les prix ont été remis ce jeudi par le recteur.

Plus d'un élève sur dix est confronté au harcèlement au cours de sa scolarité

Au-delà du concours, les participants ont pris leur rôle de sensibilisation très à cœur, à l'image de Ruben, élève de CM2 à l'école Montmailler à Limoges. Il a lui-même été harcelé il y a deux ans et témoigne : "Pour eux [les harceleurs] c'est juste un jeu, pour s'amuser, mais ça peut être extrêmement blessant. Ils m'avaient dit "si t'en parles je vais te donner un gros coup de poing dans la tête", mais un jour j'en ai finalement parlé." Pour lui, tout est rapidement rentré dans l'ordre, sachant qu'en primaire, les cas sont souvent moins graves selon l'inspection d'académie.

Le concours a permis une prise de conscience pour certains

Dans certains cas, le harcèlement peut tout de même conduire jusqu'au suicide rappellent les élèves impliqués dans ce concours. Désormais ils savent mieux quelles attitudes peuvent causer des dégâts. Des moqueries, des critiques, des insultes, des coups. Quand ça revient de manière répétée, c'est du harcèlement. Léonie, élève de cinquième au collège Paul Langevin, à Saint-Junien, insiste aussi sur les dangers du cyber-harcèlement. "A cause de ça, je vais très rarement sur les réseaux sociaux, parce que mes parents ont peur, ils ne veulent pas. Mais moi aussi je me méfie beaucoup."

L'affiche des 5èmes du collège Paul Langevin, de Saint-Junien, a été primée. Elle sera placardée dans tous les établissements de l'académie de Limoges l'an prochain. © Radio France - Nathalie Col

La méfiance doit être partagée par tous, "à la maison, à l'école mais aussi dans les clubs de sport ou les associations" souligne Françoise des Champs de Verneix. C'est la référente harcèlement à l'académie de Limoges et elle a le sentiment que le message commence à passer. "J'ai des signalements de situations qui m'arrivent de manière hebdomadaire et j'en ai beaucoup plus qu'avant. Ça veut dire que les gens s'autorisent à le dire, donc ça c'est quand même très important. L'an dernier l'académie de Limoges a ainsi traité une quarantaine d'affaires de harcèlement avérées. Par ailleurs, grâce à la prévention, le ministère de l'Education nationale estime qu'en quatre ans, 64.000 cas de harcèlement ont été évités au niveau national.