Des élèves de la Paillade parrainés pour augmenter leurs chances de réussite

Montpellier, France

Après Paris, Lille, Lyon, Marseille et Toulouse, l'institut Télémaque arrive à Montpellier. L'objet de cette association créé en 2005 est d'agir pour l'égalité des chances et lutter contre le déterminisme social par le biais du tutorat.

Une vingtaine de collégiens issus d'établissements REP+ de Montpellier ( Les Garrigues, les Escholiers de la Mosson et Arthur Rimbaud) ont été sélectionnés. Ce sont des jeunes de milieux sociaux modestes mais qui sont de bons élèves et surtout motivés. Chaque jeune est accompagné par un tuteur pédagogique et parrainé par un tuteur professionnel, salarié d'une entreprise, qui lui fait découvrir son univers, l'accompagne lors de sorties culturelles, sportives, de visites d'entreprises. Ils se rencontrent au moins une fois par mois et participent également à plusieurs sorties collectives.

Chaque filleul bénéficie d'un soutien financier, sous forme d'une bourse annuelle (350 euros pour les collégiens et 700 euros pour les lycéens ) et d'une aide financière de 1000 euros pour mener un projet découverte en 4ème et 2nd.

Kenny Vermont joueur de l'équipe de France de handball espoir venu intégrer le MHB cette saison a eu la chance de bénéficier de ce programme en région parisienne. Il a décrocher son baccalauréat l'an dernier et étudie aujourd'hui à l'UFR Staps à Montpellier.

Un papa de substitution

Kenny Vermont a grandi dans une cité de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Il est issu d'une famille très modeste : père absent, mère sans emploi qui élève seule 6 enfants. "Mes modèles c’était les grands du quartier, ils nous disait que on ne pouvait pas réussir " se souvient le jeune homme.

L'institut Télémaque le repère en classe de 5ème. Son tuteur, la quarantaine, travaille chez la mutuelle Malakoff Mederic, entre les deux le courant passe : "On se voyait souvent, _il m’emmenait manger à Paris des plats que je n'avait jamais mangé_, on allait à l'opéra, au musée, je découvrais un monde inconnu"

Pendant 6 ans, ce parrain va aider son filleul a mûrir, lui donner confiance en lui, l'encourager a poursuivre ses études. _"Sans Télémaque j'aurai sans doute arrêté mes études_, tout n'aurait pas été aussi fluide que ça a été" constate Kenny qui aujourd'hui poursuit sa route seul même si son parrain garde toujours un œil sur lui. "On s'appelle régulièrement et quand je remonte a paris on mange toujours ensemble" conclu en souriant le jeune sportif.

Kenny Vermont dans les studios de France Bleu Hérault © Radio France - Sébastien Garnier

Depuis 2005 l'institut Télémaque a accompagné 1365 jeunes. Cette année ils ont tous réussi leur bac, près de 7 sur 10 ont même décroché une mention.