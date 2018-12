Des élèves de maternelle apprennent la laïcité à Méziré

Méziré, France

"Nous parlerons de la laïcité avec les petits, moyens et grands, en abordant la question de la différence" explique Emilie Masson, directrice de l'école maternelle de Méziré, dans le Territoire de Belfort. A l'occasion de la journée de la laïcité, mise en place par l'académie de Besançon, plusieurs établissements scolaires vont en effet faire découvrir, ou redécouvrir, à leurs élèves la valeur de la laïcité, à travers débats ou expositions.

La laïcité vue par les tout-petits

La directrice de l'école maternelle de Meziré a ainsi sélectionné quatre livres pour parler "laïcité" avec ses élèves : "Petit Bleu et Petit Jaune, Dans la cour de l'école, Tous différents, et Homme de Couleur". Avec ces quatre ouvrages, l'enseignante veut montrer "que nous sommes tous différents : la couleur, le sexe, il y en a qui ont de grands nez, d'autres de grandes dents". "Le mot laïcité ne ressortira pas en revanche" poursuit la directrice. "On travaille vraiment sur le mot différence, car dès chez les moyens, on commence à voir des enfants qui vont être mis de côté parce que si, parce que ça. Ensuite, ce sera à l'école élémentaire d'aborder le côté religieux de la laïcité".

La laïcité débattue à l'atelier philo, ou en cours de mathématiques

Au collège Vauban, à Belfort, Laurent Desplanques, enseignant en histoire-géographie est le référent laïcité de l'établissement. Il organise cette semaine des ateliers chaque jour avec ses collègues : "J'ai souhaité que tous mes collègues quelque soit leur discipline puisse participer. Les professeurs de langue ont travaillé sur la laïcité dans les différents pays d'Europe. Les profs de mathématiques sur le rôle des symboles et des signes. En Sciences et Vie de la Terre et en physique sur l'origine du monde vue par les sciences et les religions. La laïcité il faut l'incarner, il faut la faire vivre, plutôt que de la théoriser".

Les parents aussi sont appelés à intervenir

Laurent Desplanques, qui anime un atelier philosophie avec les élèves du collège Vauban de Belfort, invite ce samedi les parents d'élèves à les rejoindre au sein de l'établissement. "Ils vont profiter de leur venue au collège, lors des portes ouvertes de l'établissement, pour venir échanger. Par exemple, pour démarrer, je pourrai leur demander leur définition de la laïcité. Puis je pourrai leur dire qu'on focalise beaucoup sur le religieux dans la laïcité, mais c'est avant tout une liberté de conscience, philosophique, politique et religieuse. Ils ont sûrement plein de choses à dire."