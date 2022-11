Des élèves de Sablé-sur-Sarthe à nouveau sans enseignant : "On repart dans la galère!"

Des parents de Sablé-sur-Sarthe au bord de la crise de nerf. Après deux jours de classe la semaine dernière, suite aux vacances de la Toussaint, les élèves de CE2 – CM1 de l’école Gai Levant se retrouvent à nouveau, ce lundi 14 novembre, sans enseignant. Selon les représentants des familles, la remplaçante nommée jusqu’au mois de mars et la fin du congé maternité de l’institutrice titulaire a jeté l’éponge. Elle ne reviendra pas. Cette enseignante devait assurer trois journées de cours, les lundi, mardi et jeudi tandis qu’une seconde remplaçante assurait le vendredi. Celle-ci, bel et bien présente, est prévue pour rester jusqu’aux vacances de Noël.

"Je suis désemparée et inquiète"

« On repart dans la galère », se désole Aurélie Diouf, maman d’un garçon dans cette classe et représentante des parents d’élèves. « Je suis désemparée et inquiète », ajoute-t-elle. Au total, depuis la rentrée scolaire de septembre, les élèves saboliens de cette classe à double niveau auront eu « à peine trois semaines pleines de classe », avant de voir se succéder « sept à huit remplaçants », selon les parents. Avec, parfois, « des trous au milieu ».

Le risque d'un décrochage scolaire

Pour les jeunes concernés, ces changements, ces incertitudes et ce morcellement sont difficiles à vivre. « On a du mal à leur expliquer qu’ils doivent travailler. Ils sont perdus », résume Aurélie Diouf, représentante des parents d’élèves de l’école Gai Levant de Sablé-sur-Sarthe. Cette mère de trois enfants rappelle que la dernière année scolaire a également été compliquée. « La moitié des enfants de cette classe avaient déjà connu quasiment huit semaines sans école ». Sa conclusion sonne comme une évidence : « Ces élèves sont en plein décrochage scolaire ».

Peut-être une nouvelle manifestation

Le 11 octobre 2022, des parents d’élèves de cette école Gai Levant et de l’école Bourgeteau (confrontés à l’époque aux mêmes problèmes), avaient organisé une manifestation pour dire leur colère et réclamer un remplacement rapide des enseignants absents. Ils réfléchissent à une nouvelle action pour alerter les services de l’Education Nationale.