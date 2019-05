Des élèves du CE2 au CM2 sur les chemins de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale

Eclassan, France

Ce mardi 7 mai, des élèves du CE2 au CM2 ont participé aux chemins de la mémoire. Une randonnée de 5 kilomètres organisée par l'UCEP depuis Eclassan jusqu'à Sarras pour retracer le chemin parcouru par des habitants lors de la Seconde Guerre mondiale pour fuir les allemands.

5 kilomètres d'Eclassan à Sarras

En juin 1940, des adolescents entre 15 et 20 ans tentent d'échapper aux allemands qui veulent les réquisitionner, Simon Basso Moro de l'UCEP organise la randonnée : "Il y a les allemands qui sont descendus tout le long de la vallée du Rhône. Ils sont arrivés à Sarras en contrebas autour du 23 juin. Cette randonnée est particulière parce qu'elle correspond au trajet que faisaient certains habitants de Sarras au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont venus se réfugier à Eclassan par ce chemin là." Parmi ces habitants, un adolescent, Michel Arnaud. Grâce à son journal, les élèves retracent son histoire, Sabine Dercle est enseignante en CM2 à l'école de Sarras c'est la première fois qu'elle participe à cette randonnée : "C'est hyper symbolique. Les enfants ont besoin de concret parce que la guerre est loin pour eux et de voir que notre terrain l'Ardèche s'y prêtait bien pour pouvoir se cacher, fuir. On passe des petits ruisseaux ce n'est pas toujours évident à sauter, les arbres nous cachent bien, toute la forêt ardéchoise est escarpée mais ça permettait aussi d'avoir une avance sur l'ennemi."

Certains élèves comme Tom se mettent un peu à la place de cet adolescent : "On s'imagine un peu ce qu'il a fait, vu qu'on a fait de l'histoire on sait ce qu'il a du endurer, faut le garder en mémoire et ne jamais le refaire et je ressens la tristesse qu'il a du avoir quand il a du quitter sa famille" Les élèves ont ensuite visiter le musée de la résistance et pu discuter avec des témoins de la Seconde Guerre mondiale.

Les élèves empruntent le même chemin que des adolescents lors de la Seconde Guerre mondiale © Radio France - Romane Porcon

Les élèves relient Eclassan à Sarras sur 5 kilomètres © Radio France - Romane Porcon