Des élèves du LMB de Felletin remontent la route des maçons de la Creuse

Vendredi, ils vont présenter une maquette de balustre, sorte de garde-corps presque en taille réelle et une gargouille au sein de la cathédrale Notre Dame de Paris à l'architecte en charge de la restauration. C'est la chance de 24 élèves du lycée des métiers du bâtiment de Felletin, de la section taille de pierre, mais aussi charpente et toiture. Ils sont en route vers Paris depuis ce lundi 20 septembre. Pour y arriver, ils suivent la route des maçons de la Creuse, en bus et pas à pied.

Plusieurs arrêts au programme dans différents départements de France : dans l'Indre, le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret. À chaque étape, ils présenteront leurs métiers et leurs travaux. C'est un voyage historique mais aussi pédagogique. En travaillant sur ce garde-corps et cette gargouille, Clovis, en deuxième année de bac pro taille de pierres, a énormément appris. "On a découvert un autre milieu", témoigne-t-il. Il a progressé en traçage d'un dessin sur la pierre. Il a aussi découvert un nouveau matériau : la pierre Saint-Maximin.

Marcher dans les pas des anciens

Les élèves sont aussi honorés de suivre la route que des milliers d'ouvriers creusois ont empruntée pour monter à Paris travailler. "Ce n'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours. On peut être fiers de se dire qu'on peut retracer tout ça, qu'on peut voir, qu'on peut comprendre aussi. Car il y a des choses qu'on ne savait pas", assure Aurane.