Des élèves du lycée Douanier Rousseau de Laval, en finale du concours CGénial

C'est avec leur projet "Peut-on faire de la chimie avec une petite goutte?" que l'équipe du lycée Douanier Rousseau, de Laval, a été sélectionnée pour participer à la finale 2.0 du 14e Concours CGénial, mercredi 19 mai. Ce concours, fruit d'un partenariat entre la Fondation CGénial et le dispositif ministériel Sciences à l'Ecole, a pour but de valoriser l'enseignement des sciences et des technologies dans les collèges et les lycées.

49 projets sélectionnés

En raison du contexte sanitaire, cette année 2021 présente une édition digitale de son concours. Cette année, 49 projets ont été sélectionnés, 29 au niveau du collège et 20 au niveau du lycée. Dans toutes les académies, ce sont 6 000 élèves qui ont été mobilisés. Et nos Lavallois entament donc, la dernière étape. On leur souhaite bonne chance.