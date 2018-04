Belfort, France

Sept établissements scolaires du Territoire de Belfort, de la maternelle au lycée, participent cette année à un concours organisé par la Ligue des droits de l'Homme. L'objectif est de réaliser des dessins, écrire un poème, imaginer une vidéo, composer une chanson : laisser libre cours à son imagination sur le thème de la solidarité. L'association invite les élèves à s'inspirer d'un vers du poète Guillaume Apollinaire : "Ouvrez-moi cette porte ou je frappe en pleurant".

Le sort des migrants chanté en slam ou mis en scène avec des legos

Trois classes de 5eme, et une classe de 3eme du collège Léonard de Vinci ont travaillé sur le concours. Hamza a par exemple composé une chanson en slam "Ouvrez-moi cette porte ou je frappe en pleurant. Je vois des ombres Titanic Je peux sombrer. Des gens partent tout seuls je pense être un lâche. Encore se faire taper". Julie, Janisse, Manon, et Lucie ont réalisé une vidéo en stop motion : "C'est un montage vidéo où nous avons utilisé des legos" expliquent les adolescentes : "On les a fait bouger peu à peu pour leur faire raconter une histoire. Celle de Farid, un migrant qui est devant une maison, et la mafia libyenne arrive et le tue". La troupe de théâtre "The action Pupils" du collège Val de Rosemont à Giromagny, a réalisé une pièce où les jeunes mettent en scène la traversée en mer de 350 migrants.

La Ligue des droits de l'Homme du Territoire de Belfort va se réunir le 2 juin pour remettre des prix aux jeunes ayant réalisé les œuvres.

Un projet pour devenir le citoyen de demain

Ces projets s'inscrivent dans le cadre du "parcours citoyen" mis en place par l’éducation Nationale et qui consiste à ce que "l'élève puisse construire un jugement moral et civique, et acquérir un esprit critique et une culture de l'engagement". Oliver Rebrab, enseignant de français au collège Léonard de Vinci de Belfort et particulièrement impliqué dans le projet souligne que "dans quelques années, ces élèves vont être appelés à voter, ils vont prendre part à la vie de la cité. Donc la moindre des choses est de comprendre la réalité qui les entoure : la migration. On doit donc prendre cette réalité à bras-le-corps avec le plus d'humanité possible. D'autre part, faire ce travail c'est aussi une ouverture d'esprit : la capacité d'utiliser son raisonnement, son cœur, son âme. C'est simplement regarder autour de soi, au-delà des grilles du collège".