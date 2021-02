Des élèves en CAP à Amiens cuisinent pour des étudiants en difficulté

Au mois de juin, une trentaine d'élèves en CAP du lycée Édouard Gand d'Amiens devait tenir un stand de restauration pendant le festival Minuit avant la nuit. Mais la crise sanitaire est toujours là et l'édition 2021 a été annulée. Alors un nouveau projet a été mis sur pied : préparer un repas pour des étudiants en difficulté de l'Université Picardie Jules-Verne.

Dans une grande cuisine, les élèves s'affairent avec des produits locaux pour réaliser leur menu : soupes de poireaux, cakes au pois chiche ou encore crêpes et roses des sables. "On a envie de les aider, les étudiants, explique, Margaux, très concentrée, ça motive à travailler."

Chacun a une tâche bien précise, Donovan cuisine des terrines de lentilles et ça lui plaît bien de travailler pour 45 personnes. Ce projet, c'est une première expérience pour le jeune qui aimerait travailler dans une cuisine collective, en EHPAD par exemple.

Au début, c'était un peu difficile parce que c'est difficile de faire une recette quand on ne sait pas mais après quand on le fait trois fois ça va. C'est bien quand on évolue comme ça !