Des élèves nîmois devant l'ONU contre le harcèlement scolaire

A cause de la crise sanitaire, les élèves n'ont pas pu partir à Genève. La délégation propose et vote les amendements en visioconférence.

En costume et tailleur, dix écoliers, collégiens, lycéens et étudiants parlent très professionnellement devant une webcam. De l'autre côté de l'écran, des représentants de l'ONU. Ces élèves de l'institut Emmanuel d'Alzon, un établissement privé de Nîmes, présentent leurs recommandations devant les Nations Unies. Au total, 101 amendements pour un climat scolaire sain et positif sont défendus et votés. L'expérience est née du partenariat avec le Campus des médiateurs, une association spécialisée dans les actions contre la violence scolaire et la cyber violence.

"Je suis généreux et je veux aider les autres."

Martin est en CM2, et il prend son rôle très à cœur. "Il y a des choses désastreuses dans le monde qui se passent à cause du harcèlement, parfois même des meurtres ou des suicides. Je suis généreux et je veux aider les autres. Il faut agir", défend le garçon.

La lutte contre le harcèlement scolaire fait partie des amendements, mais les élèves proposent aussi des recommandations sur la sécurité autour des écoles, ou encore des mesures écologiques.

Pierre-Louis est ravi du projet : "J'étais un peu stressé, mais c'est normal. C'était bien de parler devant du grand monde. On a beaucoup de chance de pouvoir vivre cette expérience."

Un long travail de préparation

Avant de s'exprimer devant l'ONU, la délégation a beaucoup travaillé. Tous les vendredis, Laurent Vernettes, le directeur du primaire d'Alzon réunissait les dix délégués. Ensemble ils cherchaient des solutions, proposaient leurs idées et débattaient. Les élèves ont aussi appris à bien s'exprimer et à être à l'aise oralement.

"Qui aujourd'hui peut dire qu'il est allé à l'ONU ?", sourit Laurent Vernettes. "Il y a dix enfants en France aujourd'hui qui défendent leurs idées et les présentent pour que les Nations Unies les mettent en place et que les pays les appliquent à leur tour dans leurs établissements scolaires." Une fois votés, les amendements constitueront les articles de la Convention internationale pour l’amélioration des climats scolaires.

Bientôt direction les États-Unis

L'aventure ne s'arrête pas à la proposition des amendements. En juin, la délégation devrait partir à Salt Lake City si les mesures sanitaires le permettent. La ville est la capitale des climats scolaires sains et positifs.