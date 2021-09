Des élèves redonnent un visage à trois résistants exécutés au parc de la Malgrange à Jarville

Ils ont mené un travail d'historiens pendant deux ans. Les élèves de cinq classes de première du collège-lycée La Malgrange à Jarville ont mis au jour un pan oublié de l'histoire de leur établissement et de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale : l'exécution le 3 septembre 1944 par les Allemands de trois résistants dans le parc de la Malgrange. 77 ans plus tard, une plaque commémorative a été dévoilée ce vendredi soir dans l'enceinte du collège-lycée privé, là où les trois hommes ont été fusillés. Pierre Feuerstoss, Gilbert Lamoise et Léon Stutzmann avaient 36, 34 et 24 ans.

C'est presque par hasard que cette histoire est découverte : lors d'une exposition à La Malgrange, une visiteuse explique que son grand-père a été tué là. Deux professeurs d'Histoire-géo, Vincent Cavaillet et Alexis Zivré, s'emparent de ce souvenir. Avec leurs élèves, ils remontent le fil et donnent un visage et un parcours de vie à ces hommes engagés dans les FFI (Forces françaises de l'intérieur).

La stèle est édifiée sur le lieu même de l'exécution des trois hommes © Radio France - Isabelle Baudriller

"Aux archives municipales de Nancy, j'ai trouvé des rapports de police", explique Ludivine Soria, aujourd'hui en terminale. "On a particulièrement regardé ceux de septembre 44 pour retrouver la date exacte de la mort des trois hommes. Ça nous a permis de comprendre le contexte à Nancy. On nous apprend la Seconde Guerre mondiale à l'école. On parle de la France, de l'Europe mais pas d'un point de vue local."

Là, ça permet de s'imaginer dans les rues où on marche ce que les habitants ont pu vivre à cette époque

Vincent Cavaillet, Alexis Zivré et Ludivine Soria © Radio France - Isabelle Baudriller

Un travail d'historien mais aussi un éveil à la citoyenneté. "Ce qui est fantastique, c'est de les voir rentrer dans la démarche, prendre des initiatives, chercher des documents, se risquer à téléphoner et prendre cette autonomie dans la recherche, dans la curiosité", souligne Alexis Zivré, professeur d'Histoire-géographie. "On est dans l'apprentissage du citoyen qui, face à un problème, une question, va chercher à se renseigner, multiplier ses sources. C'est une démarche qui fait plaisir à voir parmi nos élèves."

Le collège-lycée de La Malgrange © Radio France - Isabelle Baudriller

En plus de la stèle où apparaissent les trois visages des résistants, les élèves espèrent une publication de leurs travaux. Un contact est pris avec le Cercle d'Histoire de Jarville.