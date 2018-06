Montpellier, France

La première épreuve du bac général c'était ce lundi 18 juin : la philosophie pour les baccalauréats généraux et technologiques, le français pour les baccalauréats professionnels, soit près de 30.000 candidats dans l'académie de Montpellier (Hérault). La plus jeune candidate chez nous a 15 ans, elle passe un bac littéraire. Le plus âgé a 61 ans, il passe le baccalauréat professionnel électrotechnique énergie équipements communicants (EEEC).

Des élèves confiants après l'épreuve de philosophie

Ils sont quelques 4.000 candidats à suivre la voie scientifique et à passer un Bac S. Des candidats pour qui la philosophie n'est pas la matière la plus stressante. "Je vais continuer à réviser un peu pour le reste des épreuves. Pour moi le plus dur ça va être l'Histoire... j'ai bien révisé les matières scientifiques." explique Anaïs devant les portes du lycée Jean Mermoz à Montpellier. Il faut assurer pour les mathématiques, la physique et la biologie qui ont les coefficients les plus importants.

Soulagement après l'épreuve de philosophie devant le lycée Jean Mermoz de Montpellier. Copier

Après le bac scientifique, c'est le bac économique et social (ES) qui est le plus prisé avec 2.500 candidats et enfin le bac technologique science et technologies du management et de la gestion (STMG).

Les épreuves auront lieu dans 188 centres d'examens héraultais. Les 65.000 correcteurs vont avoir 200.000 copies à corriger : on leur souhaite du courage !