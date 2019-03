Des enfants de Vedène devront aller au collège à Montfavet

Suite au redécoupage de la carte scolaire, les enfants de certains quartiers de Vedène sont désormais affectés au collège Tavan de Montfavet. Les parents d'élèves et le maire de Vedène demandent l'abandon du projet.

Vedène, France

Le nouveau découpage de la carte scolaire fait grincer les dents à Vedène. Les parents d'élèves ont eu la surprise d'apprendre que le quartier des "Grangettes", qui inclue notamment le domaine du Golf et la route de Réalpanier, est maintenant affecté au collège Tavan de Montfavet. Les enfants du secteur devront donc intégrer cet établissement après l'école primaire. Un choix qui doit à la fois permettre de désengorger le collège "Lou Vignarès" de Vedène en vue de travaux et renforcer le collège Tavan de Montfavet qui est, lui, en sous-effectif.

"Déraciner les enfants peut engendrer des risques de décrochage scolaire"

Marine est une maman d'élève de Vedène. Ses deux enfants sont à l'école primaire Daudet et elle est "catégorique", elle ne souhaite pas les voir changer de ville à l'entrée au collège. D'une part, elle imagine mal pouvoir concilier ce changement avec ses horaires de travail "compliqués". D'autre part, elle affirme que le collège Tavan n'a "pas une bonne réputation". Enfin, elle craint que son fils se retrouve isolé : "Ses copains de classe habitent le centre de Vedène donc eux iront au collège 'Lou Vignalès'. Pour mon fils, c'est une désorientation totale".

Une élue représentante des parents d'élèves abonde dans son sens : "L'entrée en sixième est un moment perturbant pour les enfants, avec beaucoup de changements. Les déraciner peut engendrer des risques de décrochage scolaire".

Le maire de Vedène également remonté

Le maire de Vedène, Joël Guin, partage l'incompréhension de ses administrés. Incompréhension d'autant plus forte que le collège "Lou Vignalès" va continuer d'accueillir des enfants d'Althen-des-Paluds (170 sont scolarisés au collège Lou Vignalès) alors que des Vedènais ne pourront plus s'y inscrire. "Des enfants de Vedène vont ailleurs et des enfants d'ailleurs viennent à Vedène. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas très clair", commente l'élu. Joël Guin s'inquiète aussi du coût occasionné pour la collectivité par ce redécoupage : "transporter douze enfants au collège Tavan, ça va coûter 55 000 euros. Pour douze enfants, ça fait cher".

Une pétition en ligne demandant l'abandon du projet de redécoupage a récolté près de 600 signatures.