Pouilly-en-Auxois, France

Aujourd'hui, il n'y a que 132 élèves scolarisés dans l'école élémentaire de Pouilly-en-Auxois, c'est un peu juste pour maintenir une sixième classe estime l'académie, qui doit décider en juin de sa suppression ou non. Pour cela, elle doit compter les élèves à la fin de l'année scolaire, et d'ici là quatre ou cinq enfants qui viennent de s'installer avec leur famille au centre d’accueil pour demandeurs d'asile pourraient venir s'ajouter, de quoi faire pencher la balance.

"quand on va chercher ses enfants à l'école, ça crée des liens, on se dit bonjour, on discute, tout simplement" Bernard Milloir, maire de Pouilly-en-Auxois.

"Je l'espère ! sourie le maire, Bernard Milloir, cela fait deux ans que cette classe est menacée et nous tenons à la garder". "Et puis c'est un bon moyen de mieux intégrer les réfugiés dans la vie de Pouilly-en-Auxois, quand on va chercher ses enfants à l'école, ça crée des liens, on se dit bonjour, on discute, tout simplement".

L'arrivée de familles dans l’Accueil temporaire service de l’asile (Atsa) de Pouilly-en-Auxois est une nouveauté. Depuis sa création en février 2015, il ne recevait que des hommes en attente de réponse pour leur demande de droit d'asile, la plupart venant de Calais. Désormais les familles pourront aussi venir remplir les 80 places disponibles.

Cela demande aussi de la logistique" Bernard Milloir, maire de Pouilly-en-Auxois.

"Il y a trois ans, les services de l'Etat nous avaient demandé si nous pouvions recevoir des familles, se souvient Bernard Milloir, mais à cette période nous avions justement trop d'élèves en classe et pas la place pour en accueillir d'autres ! Cela demande aussi de la logistique".

Une scolarité encadrée

Accompagnée par les services de l'Etat, et l'académie, l'école doit en effet s'adapter à ces nouveaux écoliers qui ne parlent pas Français. Une maîtresse leur sera consacrée pour leur apprendre la langue et les évaluer afin qu'ils soient intégrés dans une classe à leur niveau. Car ces enfants n'auront pas de classe spéciale mais seront dispatchés en CP, CE1 ou encore CM2 comme tous les enfants de Pouilly.

La première enfant fait sa rentrée ce jeudi en CP, son appréhension est grande, tout autant que celle du maire "ça va nous demande du travail en plus bien sûr, mais c'est aussi une belle expérience et ça va sans doute apporter des points positifs", en plus d'une classe maintenue [NDLR].