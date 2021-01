Sous les pavés, ce n'est pas la plage, mais plus de nature. À Lanester près de Lorient, des enfants vont dépaver la cour de leur école. Une initiative pour végétaliser l'environnement des écoliers et les sensibiliser à l'écologie.

À Lanester, dans le Morbihan, des classes de CE1 de l’école Paul Langevin vont procéder ce vendredi 15 janvier 2021 au dépavage et à la végétalisation collaborative de la cour d’école.

L'objectif pour la municipalité de Lanester est de végétaliser la ville pour anticiper les effets du changement climatique. L'Éducation nationale y voit un intérêt en termes de transmission et d'éducation au développement durable. " Quand on parle de réchauffement climatique aux enfants, ils parlent spontanément de planter des forets." explique Rozenn, l'une des quatre institutrices, impliquées dans le projet. " Cette fois, on va planter des arbustes et cela ressemblera bien à une petite foret."

Les services techniques ont préparé le terrain

Les services techniques ont préparé le chantier ce mercredi pour décompacter le sol et faciliter l'action des enfants. Le dépavage est prévu ce vendredi 15 après midi, et sera terminé par les parents, samedi matin.

Les espaces de sport resteront bitumés

Selon les institutrices qui portent le projet, l'espace végétalisé est un espace que les enfants utilisaient peu, en raison des flaques d'eau. D'autres espaces consacrés au sport resteront bitumés.